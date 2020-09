Slovenija će zaoštriti politiku azila, u zatvorima uhvaćeni organizatori ilegalnih migracija

U slovenskim je zatvorima trenutno stotinjak uhvaćenih organizatora ilegalnih migracija, a sadašnja će vlada zaoštriti politiku prema tražiteljima azila jer se taj institut najčešće zlorabi, najavio je ministar Aleš Hojs

<p>Komentirajući na konferenciji za novinare subotnje privođenje 144 ilegalna migranta i dvojice organizatora, u pograničnom pojasu na zapadu države, od kojih su neki vraćeni iz Italije u suradnji s talijanskim organima, ministar unutarnjih poslova <strong>Aleš Hojs</strong>. je kazao da će sadašnja vlada zaoštriti azilnu politiku, kako bi se spriječila zloporaba instituta međunarodne zaštite azilanata.</p><p>Hojs je iznio podatak da je u ovoj godini u Sloveniji do sada zabilježeno 10 do 11 tisuća ilegalnih prijelaza granice, ali da nakon privođenja samo petina od tog broja policiji izrazi namjeru traženja azila u Sloveniji, a i od takvih 70 posto napusti dom za azilante prije nego je postupak završen.<br/> To, prema njegovim riječima, znači da najviše njih odluči da će se ponovo pokušati probiti do konačnih željenih destinacija na sjeveru ili zapadu Europe, a ne zatražiti azil u Sloveniji.</p><p>Budući da to pitanje nije riješeno ni novim prijedlogom migracijskog pakta Europske komisije, Slovenija će ubuduće vjerojatno tražiteljima azila zabraniti napuštanje azilnog centra dok traje postupak, a parlament će uskoro odlučivati o novom zakonu o strancima koji će strože definirati što je to pravo na azil, naveo je među ostalim Hojs.</p><p>Dodao je kako Slovenija u zadnje vrijeme zaoštrava kontrolu granice s Hrvatskom, s čijom je policijom suradnje slovenskih organa vrlo dobra jer se velika većina ilegalnih migranata temeljem bilateralnog dogovora izručuje Hrvatskoj.</p><p>No suradnja bi se, dodao je Hojs, mogla dodatno nadograditi tako da jedan dio za ilegalne migracije kritičnih sektora granice kontrolira slovenska, a drugi hrvatska policija, kako se snage na suzbijanju ilegalnih migracija ne bi podvajale, što bi bio racionalniji pristup.</p><p><br/> Osim toga, slovenska policija uskoro će, uz snimanje granice dronom, čime nadzire granicu, po svoj prilici uvesti i praksu ugradnje elektroničkih senzora ukopanih u zemlju, na kritičnim sektorima granice, a pozitivno će odgovoriti i na talijanski prijedlog da se na granici s tom državom opet uvedu mješovite policijske ophodnje.<br/> Ovisno od situacije, moguće je uvesti i zakonsko rješenje po kojemu bi se na granici aktivirale i snage pripadnika vojske s policijskim ovlastima, iznio je slovenski ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs.</p>