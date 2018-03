Slovenija: Neka tržište rada za Hrvate ostane i dalje zatvoreno

Slovenska tehnička vlada predložila je zakon prema kojemu bi tržište rada u Sloveniji za hrvatske državljane ostalo zatvoreno još dvije godine, a gospodarstvenici smatraju da bi ta mjera bila kontraproduktivna.

Vlada Mire Cerara u kratkom je priopćenju navela kako je cilj predloženog zakona da se to pitanje uskladi sa stanjem na tržištu rada u Sloveniji, te tako osigura njegova stabilnost u iduće dvije godine.

O odluci hoće li slovensko tržište rada za hrvatske državljane ostati zatvoreno punih pet godina nakon ulaska Hrvatske u EU Slovenija mora obavijestiti Europsku komisiju do kraja lipnja, prenose slovenski mediji, no prijedlog vlade izazvao je kontroverze, a bilo je drukčijih prijedloga i u samoj vladi, navode neki slovenski mediji.

Priopćenjem se oglasila Slovenska gospodarska komora, ocijenivši da bi to bio pogrešan potez i "autogol" za Sloveniju, odnosno njezino gospodarstvo, te pozvala vladu da prijedlog zakona povuče iz postupka, a zastupnike ako dođe do glasovanja da ga ne podrže.

Bude li takav zakonski prijedlog prihvaćen, on će dvije iduće godine zapravo dodatno destabilizirati slovensko tržište rada jer ćemo i dalje sve više ovisiti o zapošljavanju stranih državljana ako želimo sačuvati sadašnji razvojni zamah, naveli su u slovenskoj gospodarskoj komori, ocijenivši da je prijedlog vlade "sporan i štetan".

Neki mediji navode da je protiv produžavanja ograničenja za Hrvate na slovenskom tržištu rada bila ministrica za rad i obitelj Anja Kopač Mrak iz kvote socijalnih demokrata (SD).

Neki mediji navode međutim da je slovensko tržište rada hrvatskim tražiteljima posla relativno nezanimljivo jer razlike u plaćama nisu tako velike kao u odnosu na zapadnoeuropske zemlje koje su glavni cilj onih koji posao traže u Europskoj uniji.

Neki upozoravaju da su za zapošljavanje u Sloveniji često vrlo zainteresirani hrvatski studenti koji završe studije na slovenskim fakultetima, ali da se oni po postojećim zakonskim propisima, ne mogu prijaviti u Sloveniji na zavod za zapošljavanje, odnosno uključiti u tržište rada kao tražitelji prvog zaposlenja.