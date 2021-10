Najveća slovenska energetska tvrtka, ljubljanski Petrol, najavila je da će osjetno povećati cijene električne energije i zemnoga plina.

Petrol električnom energijom opskrbljuje skoro četvrtinu potrošača, a sa 1. prosinca najavio je poskupljenje struje za oko 30 posto, dok će zemni plin poskupjeti za 12 posto, javljaju u utorak slovenski mediji, pozivajući se na priopćenje Petrola.



Cijena struje od tog dobavljača povećat će se 21 do 35 posto, ovisno od tarife, a za male poslovne potrošače oko 30 posto, prenose mediji, navodeći da će ostali opskrbljivači električnom strujom vjerojatno s povećanjem cijena pričekati početak iduće godine.

Petrol je najavio i povećanje cijene zemnog plina za 12 posto.

U zadnje je vrijeme došlo i do osjetnijeg rasta cijena goriva na benzinskim pumpama u Sloveniji. Cijena litre benzina na crpkama izvan mreže autocesta kreće se između 1,267 i 1,286 eura, a dizel goriva od 1,307 do 1,338 eura, što znači da se za spremnik od 50 litara plaća oko dva eura više nego po prijašnjoj cijeni.



Povećanje cijena energenata zbog enormnog povećanja cijena na međunarodnom tržištu najavljuju i drugi slovenski opskrbljivači, ali će neki pričekati na početak sljedeće godine, najavljuju neki mediji.