Slovenija produljila kontrolu granice s Hrvatskom i Mađarskom do 19. studenoga

Slovenska vlada je produljila u petak graničnu kontrolu s Hrvatskom i Mađarskom za 20 dana - do 19. studenog i pritom je rekla da će, kao i do sada, kontrola biti ciljana i usmjerena na prevenciju terorizma, ekstremizma i prekograničnog kriminala, javlja STA.

Slovenija je prošle subote uvela graničnu kontrolu nakon odluke Italije da uvede kontrolu na slovenskoj granici. Slično Italiji, Slovenija je među razlozima za odluku o ponovnom privremenom uvođenju kontrole navela prijetnje javnom redu i unutarnjoj sigurnosti u EU, stanje na Bliskom istoku i u Ukrajini te sprječavanje terorizma.

Zatim je u četvrtak u Bruxellesu slovenski premijer Robert Golob izrazio očekivanje da će Italija do Božića ukinuti granične kontrole, pa će nakon toga i Slovenija to moći učiniti na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U Rimu su, međutim, već najavili kako se može očekivati ​​da će kontrola trajati cijelu zimu, no iz talijanske vlade još nema službene potvrde o mogućem produljenju trajanja granične kontrole, navodi STA.

Ministri unutarnjih poslova Slovenije, Italije i Hrvatske u četvrtak će u Trstu razgovarati o ponovnom uvođenju kontrole te o tome kako smanjiti utjecaj kontrole na građane spomenutih triju zemalja koji svakodnevno prelaze granicu.