Slovenski predsjednik Borut Pahor je u novogodišnjem intervjuu za nacionalnu televiziju poželio građanima da im 2021. bude bolja od ove, a komentirao je i političku situaciju u državi za koju je rekao da ju karakterizira "povećana neizvjesnost", zbog najave oporbe da će tražiti glasovanje o povjerenju vladi Janeza Janše kako bi pokušala formirati novu parlamentarnu većinu i novu vladu.

- Ova je godina bila teška i puna iskušenja, ali će iduća biti ona u kojoj ćemo pobijediti virus i početi s oporavkom, u to sam uvjeren - kazao je Pahor u razgovoru za Slovensku televiziju, poželjevši da u idućoj godini bude manje političke nestabilnosti i "nepovjerenja" u politiku i među političarima jer je u drugoj polovini iduće godine pred Slovenijom predsjedanje Vijećem EU-a.

Premda su u Sloveniji redovni parlamentarni izbori predviđeni u 2022. Pahor je komentirao i nagađanja o mogućoj promjeni sadašnje vlade zbog nastojanja oporbenih stranaka ljevice i centra da dođe do političkog preslagivanja, nakon što se realizira njihova inicijativa odlučivanja o "konstruktivnom nepovjerenju" sadašnjoj koalicijskoj vladi Janeza Janše. Pahor je kazao da u sadašnjem trenutku ne zna hoće li se i kada to dogoditi i hoće li Sloveniju iduće godine voditi ova vlada ili neka druga, ali da će sa svakom vladom koju potvrdi parlament surađivati kako je to radio s aktualnom vladom i s prijašnjima.

Pahor je rekao i da mu je poznato da se dio slovenske javnosti ne slaže s njegovim ocjenama sadašnje vlade koju u javnosti kritiziraju zbog njezine politike i upravljanja zdravstvenom krizom i da ih je u tome možda "razočarao", ali da ne želi izdati sebe i svoja načela političke nepristranosti i lojalne suradnje u okvirima koje ima po ustavu i s ovlastima koje ima.

Politička situacija u parlamentu oko toga tko ima većinu i može li se formirati nova vlada ili će ova ostati, treba se raščistiti "što prije", kazao je Pahor, dodavši kako očekuje da će se stvari iskristalizirati već sredinom siječnja. Uz to, Pahor je podsjetio da parlament još nije ispunio zahtjev Ustavnog suda da promijeni izborni zakon nakon promjene opsega izbornih jedinica kako bi u njima bio barem približno jednak broj glasača, te da kao predsjednik države bez te promjene "ne može zamisliti" da bi mogao potpisati odluku o održavanju novih parlamentarnih izbora, redovnih ili prijevremenih, jer bi to dovelo u pitanje legitimnost izbora.

Odgovarajući na pitanje o tome kako gleda na to što su Hrvatska i Italija najavile implementaciju svojih isključivih gospodarskih pojasa u Jadranu, Pahor je rekao da to nije iznenađenje nego nastojanje obiju susjednih država koje su dugo planirale. Kazao je također da u vezi s tim Slovenija u Organizaciji ujedinjenih naroda notificira izjavu da je Slovenija "pomorska država" i da ima kontakt s otvorenim morem. Taj bi status Sloveniji trebala priznati i Hrvatska, dodao je Pahor.