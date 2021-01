Kako je za Slovensku tiskovnu STA rekao predsjednik sindikata Rok Cvetko, štrajk će trajati do opoziva, odnosno do zaključenja štrajkačkog sporazuma s vladom, koji bi se, smatra on, mogao postići za nekoliko dana ako vlada pokaže razumijevanje i ispuni svoje obveze glede plaća policijskih službenika.

Razlog štrajka je kršenje sporazuma iz 2018. godine prema kojemu je vlada trebala plaće nekih kategorija policijskih službenika povećati za dva platna razreda i tako ih izjednačiti s s plaćama vojnika s istim ovlastima.

Sindikat, koji u policiji ima oko pet tisuća članova, tvrdi da je štrajk posljedica odluka sadašnje vlade koja je od tog sporazuma odustala.

Riječ je o tzv. bijelom štrajku čije bi se posljedice, ako potraje, mogle osjetiti i u dužim postupcima pri ulasku u Sloveniju preko graničnih prijelaza s Hrvatskom, zbog "temeljitijih" policijskih postupaka.

Kako javljaju slovenski prometni servisi, vrijeme čekanja na ulazak u Sloveniju u jutarnjim je satima bilo je nešto dulje i čekalo se od jedan do dva sata na većim graničnim prijelazima.