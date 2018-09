Slovenski slikar Cekuta završio je u zatvoru zbog afere Patria

Slovenski akademski slikar Jure Cekuta završio je u četvrtak u zatvoru, više od četiri godine nakon izrečene presude u aferi Patria, prema nazivu oklopnih vozila finskog proizvođača koji je optužen da je posao za slovensku vojsku postigao pogodovanjem.

Cekuta (66), poznat u političkim krugovima i kao lobist i nekadašnji prijatelj pokojnog predsjednika Janeza Drnovšeka bio je osuđen u travnju 2004. godine, ali se pred izdržavanjem kazne najprije skrivao u Bosni i Hercegovini, gdje je najprije tražio azil, a zatim i državljanstvo.

Prije četiri godine Cekuta je osuđen na 4 godine i 4 mjeseca zatvora jer je kao lobist neovlašteno došao do tajnih podataka o natječaju ministarstva obrane da kupi oklopna vozila i predao ih austrijskom predstavniku finske tvrtke Patria Wolfgangu Riedlu, čime je finska kompanija stekla prednost na javnom natječaju za opremanje slovenske vojske i taj posao na kraju dobila.

Bezuspješno je podnosio žalbe na presudu i tvrdio da ne može u zatvor zbog teškog oblika dijabetesa, no taj mu je argument odbijen, pa je u četvrtak prisilno priveden u centralni zatvor u Dobu, potvrdile su pravosudne vlasti.

Prema presudi iz 2014. godine, Cekuta bi osim toga trebao državi vratiti 460.000 eura koje je primio za svoje usluge.

Na suđenju u slučaju "Patria 2" uz Cekutu je na nešto manju kaznu, a koju je već odslužio, bio osuđen i dužnosnik ministarstva obrane Peter Zupan. Cekuti je Zupan predao tajnu dokumentaciju ministarstva s tehničkim i drugim uvjetima za oklopne transportere i oružje dok još nije bio objavljen međunarodni natječaj.

Patria je taj posao i dobila, ali je on poslije bio sporazumno raskinut nakon političke afere u kojoj se tadašnjeg premijera Janeza Janšu optuživalo da je preko posrednika Patriji pogodovao da dobije posao, a on je za to primio naknadu, što je Janša stalno negirao.

Janša je bio osuđen na zatvorsku kaznu i neko je vrijeme proveo u zatvoru, ali je presudu poništio ustavni sud, nakon čega je predmet otišao u zastaru.