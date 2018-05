Slučaj Agrokor: Franck objavio da ne podržava nacrt nagodbe

Franck ne može podržati nedavno objavljeni nacrt nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora te će iskoristiti sve zakonske mogućnosti kako bi zaštitio svoja vjerovnička prava, objavili su u utorak iz te kompanije, iznoseći niz primjedbi na nacrt nagodbe.

Izvanredna uprava Agrokora u petak, 25. svibnja je na svojim internetskim stranicama objavila nacrt nagodbe u postupku izvanredne uprave.

Franck u današnjem priopćenju ističe da, kao i velika većina vjerovnika, nije bio uključen u pripremu i izradu nacrta te nije imao prilike dati primjedbe na njegov sadržaj.

"U objavljenom dokumentu nedostaju još mnogi elementi koji su presudni za utvrđivanje položaja pojedinih vjerovnika te namirenja njihovih tražbina", zamjećuju iz Francka, precizirajući pritom u sedam točaka što sve taj dokument ne sadrži.

Kako navode, nacrt nagodbe ne sadrži - iznose utvrđenih tražbina; prijedlog razvrstavanja vjerovnika u skupine za glasovanje; listu solventnih odnosno insolventnih društava; vrijednost imovine koja se prenosi u zrcalna društva; prethodne bilateralne dogovore s pojedinim vjerovnicima (Sberbank, Adris i Agram); plan namirenje tražbina za pojedine skupine vjerovnika odnosno pojedine vjerovnike te krajnji rok za ispunjenje odgodnih uvjeta.

"Prijedlog nacrta upućuje na to da bi postupak izvanredne uprave trebao trajati minimalno deset godina budući da po Zakonu o postupku izvanredne uprave on traje sve do ispunjenja nagodbe", ističu iz Francka.

Naglašavaju i da, prema objavljenom tekstu nacrta, nagodba se ne počinje izvršavati po rješenju Suda o njenoj pravomoćnosti, već ako su ispunjeni odgodni uvjeti ili ako se izvanredni povjerenik uz suglasnost privremenog vjerovničkog vijeća njih odrekne.

"Kako su odgodni uvjeti preširoko postavljeni, a nije predviđen rok do kada moraju biti ispunjeni, apsolutno je neprihvatljivo da su sve ovlasti o odricanju od ispunjenja odgodnih uvjeta prenesene na izvanrednu upravu i privremeno vjerovničko vijeće", navodi se u priopćenju.

Iz Francka ističu i da "iz nacrta nije vidljivo koji bi poslovni razlog opravdao prijedlog po kojem se upravljačka holding struktura budućeg Agrokora treba nalaziti u Nizozemskoj".

"Budući da se prema prijedlogu nacrta vjerovnici namiruju kroz depozitarne potvrde i zamjenjive obveznice po nizozemskom i engleskom pravu, predlagači očito žele izbjeći hrvatski zakonski okvir i nadzor izvršenja nagodbe koji bi provodili hrvatski sudovi", smatraju u Francku.

Namirenje u novcu, dodaju, "predviđeno je samo za roll-up kreditore te za razlučne vjerovnike do visine vrijednosti založene imovine iako i dalje nije poznata specifikacija ni vrijednost te imovine".

"Franck je u nekoliko navrata javno upozoravao kako mala skupina vjerovnika uz pomoć izvanredne uprave i savjetnika pokušava nametnuti nagodbu, koja ne samo što nije pravedna za sve skupine vjerovnika, nego je i protivna Zakonu i odlukama nadležnih sudova. Zbog svega navedenog Franck ne može podržati ovakav nacrt te je prisiljen iskoristiti sve zakonske mogućnosti kako bi zaštitio svoja vjerovnička prava", zaključuje se u priopćenju Francka.

Izvanredna uprava Agrokora u petak je na svojoj web stranici nacrt nagodbe, a tim se dokumentom predviđa osnivanje nove grupe u vlasništvu vjerovnika.

Riječ je, kako su naveli u priopćenju, o dokumentu koji detaljno razrađuje načelni sporazum o ključnim strukturnim elementima nagodbe, koji su 10. travnja potpisali svi članovi privremenog vjerovničkog vijeća, predstavnici Udruge dobavljača i predstavnik VTB-a, a uključuje i naznake dogovora u načelu koji su postignuti u razgovorima koji su se nastavili nakon tog datuma.

Nacrt nagodbe se sastoji od dva dijela: pripremne osnove, u kojoj se izlažu ciljevi i mehanika nagodbe te provedbene osnove, koja uređuje namirenje vjerovnika i pravni položaj dužnika, kao i radnje koje su potrebne za provedbu nagodbe.

Dokument također sadrži razradu korporativne strukture nove grupe Agrokor, tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika nastalih prije otvaranja postupka izvanredne uprave, razradu novog duga nove grupe Agrokor i kapitalne strukture kao i druge detalje vezane uz provedbu nagodbe.