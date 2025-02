Istraga ministarstva u slučaju trajekta Lastovo: Odgovorni su šef Jadrolinije i kapetan broda

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je na svojim stranicama izvješće o provedenim izvidima vezano uz nesreću broda „Lastovo“ koja se dogodila 11. kolovoza 2024. godine u Malom Lošinju.

Predlažu da se pokrene prekršajni postupak protiv Jadrolinije, direktora kompanije Davida Sopte i kapetana broda 'Lastovo'. Kad su Jadrolinija i Sopta u pitanju, Uprava za sigurnost plovidbe je utvrdila da sustav upravljanja u cijeloj kompaniji nije postavljen do kraja niti je održavan i provođen kako nalaže Međunarodni pravilnik. Što se tiče zapovjednika trajekta 'Lastovo', za njega pišu da je prekršio odredbe poslovnika kojim se propisuje odgovornost članova posade kad su u pitanju njihovi zadatci oko pramčane rampe, a upravo je on nadležan za tu raspodjelu zadataka.

Za što terete Jadroliniju?

Detaljnije, utvrdili su da Jadrolinija nije uspostavila, ne održavaju i ne provode dokumentirani sustav upravljanja sigurnošću kako to zahtjeva Međunarodni pravilnik. Odgovornosti članova posade kad je u pitanju rampa nisu jasno definirane, kao ni upute za dizanje i spuštanje rampe, pa ni upute o operativnim radnjama kad je u pitanju održavanju rampe. Članove broda se ne upoznaje s brodom po pravilniku, niti se brod održava kako pravilnik propisuje.

Podsjetimo, u listopadu prošle godine procurio je Nacrt ovog izvješća u kojem Uprava za sigurnost plovidbe predlaže pokretanje prekršajnog postupka protiv šefa Jadrolinije Davida Sopte. To nije isto što i kaznena odgovornost, za što istragu provodi DORH, a o toj istrazi se još ne može znati ništa osim da je naloženo vještačenje, što je u Saboru potvrdio Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dakle, radi se o dvije odvojene istrage. U zaključku tog Nacrta je navedena odgovornost osoba u kompaniji i Hrvatskog registra brodova. Tad su ključna bila tri podatka.

Prvi je da je rampa pala dva puta prije nesreće. Prvi put je nekontrolirano pala 12. rujna 2006. godine, iz nepoznatih razloga. Obavilo se čišćenje hidro motora i sve je bilo u redu. Drugi put je pala 19. studenog 2012. godine jer je motor puknuo. Zamijenjen je i sve je bilo u redu. Jadrolinija je to trebala prijaviti HRB-u. U nacrtu stoji kako HRB nema podatke o kvarovima i padovima. Drugi podatak je da preventivno održavanje ne uključuje sve što bi trebalo, kao npr. izmjenu filtera ulja. Treći podatak koji iskače je taj da je rampa produljena za pet centimetara, odnosno izgrađena je nova rampa dulja od one prethodne. S obzirom da se time povećala i masa rampe, trebalo se provesti testiranje terećenja hidrauličkog sustava. Iz HRB-a su im odgovorili da nemaju zabilježeno da se testiralo terećenje, ali da je rampa testirana u radu. Nema detalja što to točno znači, koliko puta je testiranja i kad točno. Kad je u pitanju odgovornost, u Nacrtu stoji da bi šefa Jadrolinije Soptu trebalo prekršajno goniti zbog ustrojstva Jadrolinije, odnosno da je odgovornost nižeg rukovodstva samo segmentarna, a predsjednik uprave je u cijelosti odgovoran za sustav, i ničije pogreške ga ne oslobađaju od odgovornosti. Eksplicitno piše da nema odgovornosti posade ni niže rangiranih zaposlenika Jadrolinije.