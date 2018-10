Horvatinčić: Do ovog suđenja je došlo zbog pritiska medija

Pratite uživo...

11.36 - Tomo Horvatinčić tvrdi kako je do trećeg suđenja došlo zbog "pritiska medija". Istaknuo je i kako ga se "sotonizira i izruguje" na društvenim mrežama.

- I ja teško proživljavam ovih osam godina. Sotonizira me se od medija, nesreće navodne se navode od prije 40 godina, izruguje me se na društvenim mrežama i po pitanju mog zdravstvenog stanja, a ti isti novinari da trebaju kemoterapije bili bi manji od makova zrna - kazao je Horvatinčić. Dodao je da je pokušao stupiti u kontakt s djecom poginulih nautičara i da će im pomoći, no da im ne može vratiti roditelje.

Njegov odvjetnik Veljko Miljević kazao je da će obrana i dalje inzistirati na "sinkopi koju je doživio".

10.26 - Državna odvjetnica zatražila je pozivanje sudskog tumača za njemački jezik zbog spornog prijevoda, a sudac Ivan Jurišić odlučio je da će ponovno ispitati Seljanovskog, njemačkog nautičara Fuchsa i Anicu Đerđe, javlja Dnevnik.hr.

U srijedu je počelo suđenje Tomi Horvatinčiću, poduzetniku koji je svojim gliserom usmrtio svoje talijanskih nautičara. Prve dvije presude Horvatinčiću poništene su na Županijskom sudu u Zadru. U prvom je sutkinja Maja Šupe izrekla uvjetnu kaznu, da bi Horvatinčića naposljetku, na drugom suđenju, oslobodila u presudi koja je šokirala hrvatsku javnost.

Horvatinčić se tada branio tvrdnjom o sinkopi, koju je navodno doživio u trenutku sudara, zbog čega nije bio pri svijesti.

Sutkinja Šupe mu neće suditi na novom, trećem suđenju obzirom da je Županijski sud u Zadru već dva puta srušio njezine presude. Ovoga puta sudit će mu sudac Ivan Jurišić.

Upravo je njega Horvatinčićeva obrana htjela izuzeti od suđenja uz argument da mu supruga radi u šibenskom DORH-u. No, taj prijedlog je odbačen.

Obrana Horvatinčića opet je zatražila izuzeće i zbog razloga jer da je sudac Ivan Jurišić sudjelovao u određivanju mjera opreza Horvatinčiću nakon pomorske tragedije.

Sudac Jurišić je Horvatinčićevu odvjetniku Veljku Miljeviću odbio zahtjev uz obrazloženje da mu je to bilo poznato i prije podnošenja zahtjeva i da uopće nije osnovana.

- Možete se žaliti, ali to ne odgađa donošenje odluke - rekao je Jurišić.

Horvatinčić se prvo sucu požalio da ne čuje dobro suca, a o potom se izjasnio o krivnji.

- Još jednom izražavam sućut za tragediju i pokušavam stupiti u kontakt s djecom poginulih roditelja i ublažiti gubitak. Nisam kriv - rekao je Horvatinčić.

Optužba je istakla u uvodnom govoru da je Horvatinčić vidio nesreću i da je njegova obrana u suprotnosti s izjavama svjedoka.

- Okrivljeni nije gledao promet na moru, prekršio je niz pomorskih propisa, a posljedica njegova bezobzirna ponašanja je teška tragedija - Irena Senečić iz DORH-a. Horvatinčićev odvjetnik Baica dotaknuo se sporne skice nesreće i ustvrdio da je ta skica od Horvatinčića uzeta suprotno odredbama Zakona o kaznenom postupku.

Obrana inzistira na saslušanju svih vještaka i iznošenju dokaza, posebice ključnih svjedoka.

Podsjetimo, Horvatinčić je 2011. godine usmrtio dvoje talijanskih nautičara kada je svojim gliserom gotovo prepolovio njihovu jedrilicu.