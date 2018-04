Slučaj 'petokraka': Stiglo novo cvijeće, 'zvijezde' više nema...

Na gredicu u Vodicama nekad su cvijećem oblikovali grb, a onda su oblikovali veliki cvijet, jer je to znak Turističke zajednice. No to je smetalo braniteljima jer im je ličilo na zvijezdu petokraku.

Netko je cvijetnjak pregazio autom i uništio ga. Sad je ‘niklo’ novo i ne sliči ni na što - ni na zvijezdu, ni na cvijet, ni na grb.

- Nismo zaprimili nikakvu dojavu vezanu za uništavanje tog cvijeća. Za postupanje je nadležno komunalno redarstvo grada Vodica. Mi nikakvu prijavu ni službenu, niti prijavu protiv bilo koga u policiji nismo zaprimili. Postupanje je u nadležnosti komunalnog gospodarstva grada Vodica - rekla je Marica Kosor, glasnogovornica Policijske uprave šibensko-kninske.

Blagodar Španja iz vodičkog komunalnog redarstva kazao je da ni oni nisu zaprimili nikakvu prijavu o devastiranom cvijeću, a kao i policija, i oni rade po prijavi.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Ta javna površina u našoj je nadležnosti, ali nitko nam nije prijavio da se tamo išta dogodilo i za sve smo saznali iz medija, i to kad je već bilo sanirano – kazao je kratko vodički komunalni redar.