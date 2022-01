Hrvatsku u srijedu očekuje pretežno sunčano vrijeme, u unutrašnjosti je ujutro moguće lokalno stvaranje magle, u drugom dijelu dana na sjevernom Jadranu mjestimice može biti niskih oblaka, a krajem dana i osobito u noći uz malo kiše, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će puhati slab, no popodne i navečer u gorju i na sjeverozapadu umjeren jugozapadni i južni.

Na Jadranu je umjerena i još ponegdje jaka bura u slabljenju, a navečer će zapuhati jugo koji će jačati.

Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu će se kretati između 4 i 9, na moru od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva.

U Hrvatskoj se sutra očeuje umjereno i pretežno oblačno s povremenom kišom, u gorju i snijegom.

Krajem dana i u noći snijega može biti i u nizinama. Glavnina oborine past će na sjevernom Jadranu i u gorju, a ponegdje na sjeverozapadu može izostati. Vjetar umjeren jugozapadni i južni, navečer na sjeveru sjeverni i sjeveroistočni.

Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar popodne u okretanju na sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od -3 do 1, na Jadranu od 4 do 9. Najviša dnevna od 3 do 8, na Jadranu od 9 do 13 °C.