Smijurija! Vlada troši pola milijuna eura za TV kampanju kojom se 'bori' protiv korupcije

Vlada će opet potrošiti oko pola milijuna eura za kampanju u kojoj će pozivati građane da prijave korupciju i da je ne prakticiraju. Valjda ovaj put neće prekršiti Zakon o javnoj nabavi, kao zadnji put, kad su korupciju u Hrvatskoj sveli na davanje pršuta. Istodobno Vlada želi zabraniti da građani znaju što su sve istražitelji otkrili kad uhite visokorangirane dužnosnike jer, kako je objasnio premijer, to stvara "političke probleme". I to najbolje ocrtava kako se vlada Andreja Plenkovića imaginarno bori protiv korupcije. Dok će trošiti novac na spotove, istodobno neće dati dovoljno novca DORH-u da mogu zaposliti ljude i raditi svoj posao, a kamoli dopustiti da budu potpuno neovisni. Istodobno će maknuti dosadašnju šeficu Povjerenstva za sukob interesa i postaviti za njih znatno više blagonaklonu osobu. Korupcije zaista nije lišena niti jedna zemlja, ali protiv nje se bore efikasnom upravom, u kojoj nećemo morati dati novac za papir, zdravstvom koje vam ne zakazuju operaciju za dvije godine, političarima koji neće slati poruke koga treba zaposliti ili štititi ilegalne zakupce te pogodovati tvrtkama, političkom voljom koja će iz javnog djelovanja odstraniti sve povezane s malverzacijama. Za premijera su to ne-teme. Pa će radije platiti spot. Za one naivne.