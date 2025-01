Smrzavali se u čamcima i kraj Save samo da pronađu dijete: 'Na nama se ledila oprema...'

OPSEŽNA POTRAGA

Sirene hitnih službi u srijedu nisu prestajale odzvanjati Zagrebom, od Jankomirskog mosta sve do toplane na Savici nakon što je žena javila centru 112 kako je ušla u ledenu Savu s djetetom u rukama.

Kako je potvrdila zagrebačka policija, dojavu o tom stravičnom slučaju dobili su oko 16.10 sati.

- Prema njezinim navodima ušla je u korito rijeke Save u blizini Jankomirskog mosta. Njoj je pružena liječnička pomoć dok se provode intenzivne mjere traganja usmjerene na pronalazak djeteta - bili su kratki jučer iz zagrebačke policije.

Niti sami nisu znali priča li istinu i što je bilo s djetetom, no njene riječi su itekako ozbiljno shvatili. Kako neslužbeno doznajemo, u naručju je imala svoju kćer staru svega tri godine. Sve se navodno odvijalo prije njezine dojave, jer je ona hitne službe pozvala tek kad se sama, nakon nekog vremena, dokopala obale.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Policija nije gubila vrijeme već su alarmirane doslovno sve dostupne spasilačke službe u Zagrebu, ali i okolici. Redom su do rijeke Save stizali čamci zagrebačkih vatrogasaca, a u pretrazi su se koristili i svojim jet-skijem.

- Vatrogasna postrojba Zagreb od početka sudjeluje u potrazi s ronilačkim timom, dva čamca, jet-skijem, dronom, sonarom, termalnom kamerom i quadom. Bez obzira na hladnoću, sve službe ne posustaju - napisali su iz JVP-a Grada Zagreba.

U Savu su čamcima ušli i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Osim najbliže stanice Zagreb, u pomoć su pozvane njihove kolege iz stanica Samobor i Karlovac.

- Možemo samo potvrditi da smo na terenu i sudjelujemo u akciji - rekli su kratko iz HGSS-a.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Oni su, osim po rijeci, pješice pregledavali i samu obalu. Oboružani jakim svjetiljkama, niti oni nisu odustajali iako do objave teksta ništa nisu pronašli.

Svoje dronove s termovizijom digli su i pripadnici Državne intervencijske postrojbe Civilne zaštite. Asistirali su kolegama iz policije, kao i onima iz interventnog voda. U potragu je tijekom večeri bio uključen i policijski helikopter s posadom specijalne policije iz Lučkog. Naime, on na sebi također ima moćne termovizijske i druge kamere koje i inače služe za otkrivanje ljudi u najtežim uvjetima i teškim terenima.

Kako doznajemo, ekipe su se podijelile u sektore s obzirom na to da je korito od Jankomirskog mosta pa sve do kaskada kraj toplane na Savici dužine oko 14 kilometara. Satima su se vozili u smjeru istoka pa zapada te sve ispočetka. Pregledavani su svi dijelovi koji su i inače označeni kao kritični te mjesta gdje su ranije pronalaženi nasukani predmeti. Sonarom su u dubini analizirani dijelovi korita gdje riječne struje znaju odvući predmete i tijela. No sve bez uspjeha.

Svima je otežavalo i hladno vrijeme i mrkli mrak. Tijekom potrage je padao čak i snijeg, a jak vjetar je na dijelovima uz Savu stvarao pravu mećavu. Temperature su bile ispod nule što je doslovno smrzavalo opremu. potraga će se nastaviti i u četvrtak.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U međuvremenu, zagrebački odvjetnik Milko Križanović potvrdio je za 24sata da ga je kontaktirala obitelj žene koja je u bolnici pod nadzorom policije.

- Dozvolite da u ovom trenutku o konkretnom slučaju ne govorim samo mogu potvrditi da me je obitelj kontaktirala i tražila pravnu pomoć. Želim vjerovati da će službe na terenu spriječiti katastrofu i privesti ovaj nemili događaj kraju sa sretnim završetkom - kazao nam je Križanović.

Podsjeća da se u Hrvatskoj ubojstvo djeteta od strane majke može kvalificirati kao teško ubojstvo prema Kaznenom zakonu, posebno kada je dijete ranjivo zbog svoje dobi i zdravstvenog stanja. Za takvo kazneno djelo predviđena je kazna zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajni zatvor do četrdeset godina.

- Pokretanje postupka za ovakva kaznena djela ovise o okolnostima slučaja, uključujući način počinjenja, motive, te psihičko stanje počinitelja - pojašnjava odvjetnik.