Snajperist Al Quade držao ih je na nišanu. Bili su u klopci. Ali pas Kuno spasio im je život

Britanske specijalne jedinice nisu se mogle pomaknuti dok su oko njih padale granate i meci. No, četverogodišnji pas Kuno krenuo je u akciju. Napao je snajperista i okrenuo tijek misije. Teško su ga ranili

<p>Vojni pas trčao je kroz kišu metaka Al Qaede kako bi srušio snajperista i spasio svoje kolege, britanske vojnike.</p><p>Dok su na otvorenom tlu jurili prema kompleksu našli su se pod rafalnom pucnjavom. Kada su ušli u kompleks, pas Kuno je pušten da napadne neprijatelja, prepričao je jedan od vojnika. </p><p>Zbog toga mu je danas uručena PDSA Dickinova medalja za predanost dužnosti što je najviša nagrada koju bilo koja životinja može dobiti tijekom vojnog služenja. U svijetu je prepoznata kao Victoria Cross, odnosno najviša nagrada u britanskom sustavu počasti, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8981303/Medal-hero-special-forces-dog-charged-hail-gunfire-Al-Qaeda-sniper.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR3UTm-PYTrE7IQiY5F8fUF0sO8V4upAlUTQYY27A8Lmd_5Yc8YBCW-0eS4" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>Britanski vojnici sudjelovali su u misiji u Afganistanu, a tamo su bili napadnuti od strane terorista Al Qaede. </p><p>Specijalne jedinice nisu se mogle pomaknuti dok su oko njih padale granate i metci. No, četverogodišnji pas Kuno krenuo je u akciju kako bi srušio čovjeka koji je napadao njihovu jedinicu. </p><p>Kunov voditelj bio je siguran u njegove sposobnosti da napadne neprijatelja i zaustavi paljbu. Pustio ga je, a on je odmah jurnuo kroz vrata u napad.</p><p>Iznenađen brzinom i agresijom psa, neprijatelj je počeo pucati u njega. </p><p>Nažalost, s nekoliko metaka ustrijelio je Kunu. No, u tom trenutku to ga nije omelo. Herojski je zgrabio ruku pobunjenika i bacio ga na zemlju.</p><p>- Kuno je istinski heroj - rekao je Jan McLoughlin, generalni direktor dobrotvorne organizacije koja mu je dodijelila nagradu. </p><p>- Njegovi postupci toga dana su bez ikakve sumnje promijenili tijek misije i spasili više života - dodao je. </p><p>- Unatoč ozbiljnim ozljedama nije posustajao u obavljanju svoje dužnosti. To je dokaz njegove obučenosti i neumorne hrabrosti. Ponosan sam na ulogu koju igraju naši vojni psi u operacijama kako u zemlji tako i u inozemstvu. Kunova priča podsjeća nas na to što su sve životinje spremne učiniti kako bi nas zaštitile - zaključio je.</p><p>Hrabri belgijski ovčar ustrijeljen je u obje noge tijekom svog herojskog čina te zadobio ozlijede koje su mu promijenile život.</p><p>Zbog pandemije ceremonija uručivanja nagrade održala se virtualno, a Kuno je tek 72. član vojske koji ju je primio. </p><p>On sada uživa u zasluženoj mirovini. </p>