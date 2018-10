Snažan potres zatresao Grčku: Izdali upozorenje za tsunami

Snažan potres magnitude 6,8 stupnjeva zabilježen je u petak rano ujutro 43 kilometra jugozapadno od otoka Zakintos u Grčkoj, s epicentrom u Jonskom moru. Prema zasad dostupnim informacijama, nekoliko ljudi je lakše ozlijeđeno, no u potresu nije bilo ljudskih žrtava ni veće materijalne štete.

Kao mjera opreza, službe civilne zaštite izdale su upozorenje od mogućeg tsunamija.

Prema izvješćima lokalnim medija, oštećen je samostan iz 15. stoljeća na Zakintosu, a potres je lakše oštetio luku na Zakintosu. U glavnom gradu otoka nestalo je struje. Zabilježen je i lagani porast razine mora.

IN PHOTOS: A 6.8 magnitude earthquake in Greece leaves cracked concrete in the tourist island of Zakynthos. Power has been cut off, but no major injuries were immediately reported pic.twitter.com/JDmZryerKs

Prema izvješću EMSC-a, potres se osim u Grčkoj osjetio u još 11 zemalja: Malti, u Libiji, Italiji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Makedoniji, Egiptu, Izraelu i Turskoj, a prema najnovijim informacijama, osjetio se i u Hrvatskoj.

Sea level changes were observed after this #earthquake both In Greece and in Italy, and they are still not over! Be very cautious, better to wait to check for your boat in the Ionian sea, currents may still be strong pic.twitter.com/yl8ekIy8tD