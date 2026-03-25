Iran: ‘Projektil pogodio teritorij nuklearke‘. Žele pregovarati s Vanceom, a ne s Kushnerom

Dok Washington i Teheran razmjenjuju poruke o pregovorima, mediji pišu da je Trumpova administracija Iranu ponudila plan u 15 točaka za mir, a sukobi i posljedice rata šire se diljem Bliskog istoka
Iran: 'Projektil pogodio teritorij nuklearke'.
Europska unija odgađa zabranu uvoza ruske nafte zbog Irana
Europska komisija odgodila je predstavljanje dugo očekivanog prijedloga za trajnu zabranu uvoza ruske nafte, jer rat na Bliskom istoku nastavlja izazivati potrese na energetskim tržištima i održava cijenu barela Brenta iznad 100 dolara.
Iran ismijao Trumpov prijedlog: 'Pregovarate sami sa sobom'
Iranski vojni glasnogovornik ismijao je američke napore oko uspostave primirja, poručivši kako Amerikanci zapravo pregovaraju sami sa sobom. Njegova reakcija uslijedila je nedugo nakon što je administracija Donalda Trumpa poslala Iranu prijedlog primirja u 15 točaka, i to posredstvom Pakistana, piše Associated Press.
Filipini uvezli rusku naftu prvi put nakon pet godina
Filipini su, u nastojanju da ublaže energetsku krizu, zaprimili prvu pošiljku ruske nafte u posljednjih pet godina, izvještavaju lokalni mediji. Riječ je o dijelu šire strategije diversifikacije opskrbe u uvjetima nestašica goriva i rasta cijena diljem jugoistočne Azije.
Vlada je ranije proglasila nacionalno energetsko izvanredno stanje te istaknula da surađuje sa Sjedinjenim Državama kako bi osigurala pristup različitim izvorima nafte, uključujući i one iz zemalja pod američkim sankcijama.
Izvanredne mjere omogućuju vlastima ubrzano sklapanje ugovora i povećanje uvoza, kao i intervencije s ciljem stabilizacije cijena na nestabilnom globalnom tržištu.
Dok dio poslovne zajednice podržava takve poteze i poziva na korištenje svih dostupnih opcija kako bi se gospodarstvo zaštitilo od krize, predstavnici prijevozničkog sektora izražavaju nezadovoljstvo. Traže smanjenje poreza na gorivo, niže cijene te veći državni nadzor nad naftnim kompanijama, uz povećanje cijena prijevoza i plaća.
Pritisak na cijene goriva i dalje je prisutan u regiji. U Vijetnamu su, prema službenim podacima, cijene dizela više nego udvostručene od početka sukoba na Bliskom istoku.
Cijene nafte opet porasle
Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi pali, nakon znatnog rasta dan prije, jer su ulagači oprezni zbog novog rasta cijena nafte i kontradiktornih vijesti o krizi na Bliskom istoku.
Iran je administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa poručio kako ne želi ponovno pregovarati s posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, već bi radije razgovarao s potpredsjednikom JD Vanceom, tvrde dva regionalna izvora.
Poruka je, prema navodima CNN-a, prenesena neslužbenim kanalima, a ukazuje na nepovjerenje Teherana prema Witkoffu i Kushneru nakon prekida ranijih pregovora koji su prethodili vojnoj akciji Izraela i SAD-a. Izvori navode kako Iran Vancea smatra sklonijim okončanju sukoba.
Ipak, ističe se da bi za Vancea uključivanje u pregovore moglo biti rizično, s obzirom na složenost postizanja dogovora. Unatoč tome, Witkoff i dalje ima važnu ulogu u američkom pregovaračkom timu, a izvori naglašavaju da će Iran na kraju morati surađivati s predstavnikom kojeg odabere Washington.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt poručila je da predsjednik Trump odlučuje tko će voditi pregovore, dodajući da će u proces biti uključeni Vance, državni tajnik Marco Rubio, Witkoff i Kushner.
Mogućnost sastanka američkih i iranskih predstavnika i dalje je otvorena, a prema najavama mogao bi se održati kasnije ovog tjedna u Islamabadu, iako izvori izražavaju sumnju da će do susreta uistinu doći.