Iran: ‘Projektil pogodio teritorij nuklearke‘. Žele pregovarati s Vanceom, a ne s Kushnerom

Filipini uvezli rusku naftu prvi put nakon pet godina

Filipini su, u nastojanju da ublaže energetsku krizu, zaprimili prvu pošiljku ruske nafte u posljednjih pet godina, izvještavaju lokalni mediji. Riječ je o dijelu šire strategije diversifikacije opskrbe u uvjetima nestašica goriva i rasta cijena diljem jugoistočne Azije.

Vlada je ranije proglasila nacionalno energetsko izvanredno stanje te istaknula da surađuje sa Sjedinjenim Državama kako bi osigurala pristup različitim izvorima nafte, uključujući i one iz zemalja pod američkim sankcijama.

Izvanredne mjere omogućuju vlastima ubrzano sklapanje ugovora i povećanje uvoza, kao i intervencije s ciljem stabilizacije cijena na nestabilnom globalnom tržištu.

Dok dio poslovne zajednice podržava takve poteze i poziva na korištenje svih dostupnih opcija kako bi se gospodarstvo zaštitilo od krize, predstavnici prijevozničkog sektora izražavaju nezadovoljstvo. Traže smanjenje poreza na gorivo, niže cijene te veći državni nadzor nad naftnim kompanijama, uz povećanje cijena prijevoza i plaća.

Pritisak na cijene goriva i dalje je prisutan u regiji. U Vijetnamu su, prema službenim podacima, cijene dizela više nego udvostručene od početka sukoba na Bliskom istoku.