Snijeg i dalje pada! Zatvoren pravac za kamione kroz Gorski kotar. Evo koliko će još padati

U unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje s kišom i susnježicom, osobito u višim predjelima i snijegom. Na Jadranu još ujutro promjenljivo oblačno, na otocima lokalno kiša, a zatim pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku do jak istočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu od 10 do 15 °C, objavio je DHMZ.

- Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru te pojedinim cestama Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije - objavio je HAK.

Pokretanje videa... 00:30 Prometna nesreća u Gorskom kotaru | Video: čitatelj/24sata

- Zbog jakog vjetra otvorena je samo za osobna vozila između čvorova Sveti Rok i Rovanjska. Obilazak za ostale skupine je državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca - piše na službenim stranicama Hrvatskog autokluba.

Vrijeme sutra

Na Jadranu pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti pretežno oblačno, još ujutro uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj može pasti malo snijega. Poslijepodne djelomično kidanje naoblake. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura zraka uglavnom od -2 do 3, na Jadranu najniža između 5 i 10, a najviša dnevna od 9 do 14 °C, objavio je DHMZ.