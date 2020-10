Snijeg i prava zima samo su puste želje? Objavljene prve dugoročne prognoze za zimu

<p>Ovaj tjedan služi kao prava izlika za smjenu vremena, a nakon slijeda oluja i sunca, za vikend nas ponovno očekuje neugodna promjena vremena. Temperatura se značajno spustila, a s pogoršanjem je stigla i prva dugoročna prognoza za zimu.</p><p><a href="https://www.severe-weather.eu/long-range-2/winter-forecast-season-2020-2021-lanina-early-look-fa/" target="_blank">Severe Weather Europe</a> je objavio prognozu za cijeli svijet, a bazirali su je na tri prognostička modela. Sva tri modela slažu se u nekim stvarima.</p><p>Prema njima, zima u Europi mogla bi biti toplija od uobičajene, uz prosječnu količinu oborina i nekog većeg odstupanja od prosjeka.</p><p>Prema modelu ECMWF-a, u Europi se očekuju povremeni prodori hladnog zraka, a model KMO predviđa puno veća odstupanja temperature od prosjeka uz mali broj prodora hladnog zraka. Američki model CFSv2, također najavljuje topliju zimu, ali uz više prodora hladnog zraka.</p><p>- To, međutim, ne znači da neće biti hladnih fronti i hladnijih dana. To samo implicira da će hladniji dani biti rijetki diljem kontinenta - zaključuju prognostičari Severe Weather Europea.</p><h2>Iznad Britanije i Skandinavije veće oluje</h2><p>Nad Europom se, po pitanju količine oborina, očekuju normalni do vlažni uvjeti.</p><p>Oborine bi, prema ovim prognozama trebale biti u razini prosjeka za zimu, s time da bi Britanija i Skandinavija mogle imati problema, zbog nešto češćih prodora hladnog zraka. Na tom se području očekuje i stvaranje većeg broja oluja.</p>