Snijeg u gorju, kiša na Jadranu: Stiže novo pogoršanje vremena

U ponedjeljak, 24. studenoga, stiže novo pogoršanje vremena. Sa zapada dolazi naoblačenje koje će donijeti kišu ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje se ujutro na hladnom tlu još može stvarati poledica. Lokalno obilnija kiša očekuje se na riječkom području i u Gorskom kotaru. U drugom dijelu dana kiša će se proširiti i na Dalmaciju, a ponegdje je moguća i drugdje u zemlji. U nizinama unutrašnjosti jutro će obilježiti magla.

Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju s jakim i olujnim udarima. Na Jadranu će prevladavati umjereno do jako jugo, mjestimice i olujno, uz južni vjetar. Jutarnja temperatura na kopnu bit će od -6 do -2, a na Jadranu između 2 i 7 °C. Danju će se živa penjati do 4 do 9 °C, dok će se na obali kretati od 11 do 16 °C.

DHMZ je za ponedjeljak, 24. studenoga, izdao više žutih upozorenja zbog najavljenog pogoršanja vremena, jakog vjetra i obilnije kiše u pojedinim dijelovima zemlje. Najkritičnije bit će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj.

Za gospićko područje izdano je žuto upozorenje zbog jakog, mjestimice i olujnog jugozapadnog i južnog vjetra. Očekuju se udari jači od 65 km/h, što može stvarati probleme u prometu, osobito na izloženim dijelovima Like i Gorskog kotara.

Riječka regija ima dvostruko upozorenje – zbog obilne kiše te zbog vjetra. Mjestimice može pasti više od 50 mm kiše, osobito u širem riječkom području i Gorskom kotaru. Osim toga, očekuje se jako i olujno jugo s udarima iznad 65 km/h.

Za zapadnu obalu Istre izdano je žuto upozorenje zbog jakog južnog i jugozapadnog vjetra. Udarci bi mogli dosezati 35 do 40 čvorova, odnosno oko 65 do 75 km/h.

Kvarner, Kvarnerić i osobito Velebitski kanal očekuju jako i vrlo jako, mjestimice olujno jugo s udarima i do 95 km/h. Slično vrijeme najavljeno je za cijelu Dalmaciju – sjevernu, srednju i južnu. Ondje će puhati jako do vrlo jako jugo i južni vjetar, koji će prema večeri okretati na jugozapadnjak.

Što nas čeka u ostatku tjedna?

U utorak će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, s obilnijim oborinama na Jadranu i u područjima uz obalu, gdje su mogući i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Od srijede slijedi promjenjivo razdoblje, s čestom naoblakom, osobito na kopnu. U unutrašnjosti će mjestimice padati kiša, na Jadranu pljuskovi, a u gorju i susnježica te snijeg, ponajviše tijekom noći i jutra. U četvrtak se kiša očekuje uglavnom na jugu zemlje, dok će na sjevernom Jadranu biti i sunčanih razdoblja. Vjetar će u utorak navečer okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i na sjeverozapadni. Na Jadranu će jako i olujno jugo postupno okretati na jugozapadnjak pa sjeverozapadnjak, uz slabljenje, najprije na sjevernom dijelu. U srijedu će na sjevernom Jadranu zapuhati bura koja će navečer jačati, a u četvrtak će biti posvuda vrlo vjetrovito, s jakom burom i olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Temperatura zraka bit će u stalnom padu kroz sredinu tjedna.