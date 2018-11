Snijeg zabijelio Hrvatsku, ima i opasne poledice, olujnog juga...

Snijeg je u utorak ujutro zabijelio središnju Hrvatsku. Ima ga u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Čakovcu, Bjelovaru, Varaždinu...na istoku zemlje pada kiša kao i na jugu gdje je praćena jakim vjetrom.

Posebno je opasno u Lici i dijelu Gorskog kotara gdje se temperatura spustila ispod nule pa se kiša koja pada smrzava u dodiru s tlom. Za to je područje za danas izdano crveno upozorenje što znači da se očekuju poledica i mjestimice deblji snježni pokrivač, do 15 centimetara.

Za ostatak Hrvatske na snazi je žuto upozorenje što znači da mjestimice može biti poledice, a na Jadranu, uz kišu, i jakog, a prema otvorenom moru olujnog juga.

Jutarnje temperature ovoga utorka na kontinentu se kreću od -1 do 3, a na Jadranu od 6 na sjeveru do čak 17 Celzijevih stupnjeva na jugu.

Ispumpavali podrume u Makarskoj

Zbog obilne kiše na području Makarske poplavili su podrumski i prizemni objekti. U proteklih 24 sata palo je 118 mm kiše po četvornom metru kiše, a kako prenosi Slobodna Dalmacija, u istom razdoblju u Šibeniku je palo 47,3 mm, u Splitu 20,4, a u Zadru 11,6 mm kiše po četvornom metru.

Radio Dalmacija navodi da su vatrogasci noćas od 1 do 5 sati ujutro ispumpavali vodu iz poplavljenih 20 objekata. Na omiškom području zbog kiše je bilo odrona na cestama.

Foto: 24sata/24sata

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci ili Istri, i obrnuto (zbog zimskih uvjeta i vjetra).

Samo za osobna vozila otvorene su (zbog vjetra): dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja.

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikloicama i motocikle (I. skupina vozila), a na dionicama Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski i Senj-Sveta Marija Magdalena, autocesti A7 Draga-Šmrika, lokalnoj cesti LC58107 Križišće-Kraljevica dodatno je zabrana prometa dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila).

Snijeg pada u Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dok su u ostalom dijelu zemlje kolnici mokri ili samo vlažni i skliski od kiše. Zimski su uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru i Lici, uključujući autoceste: A1 na dionici Karlovac-Maslenica, A6 Rijeka-Zagreb, staru cestu kroz Gorski kotar - DC3 i državnu cestu DC1 na dionici Zagorje-Gračac. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

DHMZ za danas prognozira će oblačno vrijeme s oborinama. U većem dijelu unutrašnjosti padat će snijeg i susnježica, no već prijepodne prelaziti u kišu te slabjeti.

U Gorskom kotaru i osobito u Lici kiša će se mjestimice smrzavati u dodiru s predmetima. U istočnim predjelima i na Jadranu će biti kiše, a u Dalmaciji i pljuskova s grmljavinom te kiša lokalno može biti obilna. Vjetar na kopnu umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji i istočni, mjestimice s jakim udarima.

Jaka i olujna bura na sjevernom Jadranu te jugo i južni vjetar u Dalmaciji tijekom dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 1 do 6, na sjevernom Jadranu do 10, a u Dalmaciji većinom od 10 do 15 °C, samo na jugu i na otocima ponegdje viša.

Sutra toplije

Sutra se očekuje smirivanje vremena. Već tijekom prijepodneva hladnu zračnu masu polako će početi zamjenjivati topla. Naime, iz zapadnog Sredozemlja našim se krajevima približava ciklona s kojom će s juga stizati topao, ali i jako vlažan zrak.

Sutra će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno uz sumaglicu, niske oblake i rosulju, a u Slavoniji, Baranji i Srijemu povremeno i kišu. Na Jadranu djelomice sunčano, ali osobito na jugu Dalmacije moguć je poneki pljusak i grmljavina. Vjetar slab, duž obale ujutro umjerena bura, podno Velebita i veći dio dana, dok će na ostatku Jadrana okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od -1 do 3, na Jadranu od 7 do 13, a najviša dnevna oko 6 °C u unutrašnjosti te od 13 do 16 na obali i otocima.

