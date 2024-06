Snimao se dok juri i zabio se u kamion. Poginuli on i supruga: 'Zašto si to napravio, prijatelju'

Jurnjava lijevom prometnom trakom na autocesti. Pretjecanje kamiona i auta. Glasna glazba. Nekoliko zlatnih prstena na rukama i pokazivač brzine koji je u jednom trenutku pokazivao čak 200 kilometara na sat. Sve to vidljivo je na snimkama koje je na Facebooku objavio mladić E. Z. (24). Bilo je to svega nekoliko minuta prije nego će sebe i svoju suprugu (21) odvesti u smrt. Na autocesti A3, između Novske i Okučana, svojim BMW-om se zabio u stražnju stranu kamiona. On i supruga poginuli su na mjestu, a dijete (2) zadobilo je teške tjelesne ozljede. Kolima Hitne pomoći odvezli su ga u bolnicu u Novu Gradišku. Tamo su utvrdili da ima teške ozljede na nekoliko organa. Zbog težine ozljeda prebacili su ga u KBC Zagreb. Kako su nam potvrdili, dijete je stabilno.

Kako doznajemo, mladić se netom prije nesreće vraćao s obiteljskog slavlja u Kutini. U jednom trenutku je, jureći autocestom i držeći mobitel u ruci, snimao i sebe. Pozdravljao je i svoje pratitelje, a u nekoliko sekundi snimke vidi se i jedan od putnika na stražnjem sjedalu. Snimka se vrlo brzo proširila. Pod komentarima su ga pozdravljali prijatelji i poznanici, neki i ohrabrujući jurnjavu.

Međutim, nakon što je policija objavila da je na tom dijelu autoceste došlo do nesreće i nakon što je otkriven identitet stradalih, pod objavom su brojni počeli izražavati sućut.

Novogradiški kraj zavijen je u crno. Rijetki su htjeli govoriti o poginulom mladiću i njegovoj supruzi. Tek rijetki su nam se javili.

- Koliko sam vidio, a bio sam na mjestu nesreće, vidljivi su tragovi kočenja. A čujte, volio je automobile, kao i svaki mladi dečko. Žao mi je da se ovo sve dogodilo - rekao nam je kratko bliski prijatelj preminulog.

"Otišli ste na neko bolje mjesto", "Neka vas anđeli čuvaju", "Odoše moji kumovi", "Zašto prijatelju moj", samo su neke od poruka koje su ostavljali prijatelji i rodbina stradalog para. Mnogi su izrazili i brigu za ozlijeđenim djetetom upozoravajući da nije odgovorno tako juriti autocestom.

A da je brzina bila velika pokazuju i fotografije s mjesta nesreće. Automobil je potpuno uništen. Od siline udarca prednji kraj je potpuno razbijen i uništen. Na intervenciji su, osim hitne pomoći i policije, bili i vatrogasci koji su morali rezati lim da bi došli do unesrećenih.

Vatrogasci rezali lim da izvuku unesrećene

- Zatekli smo osobno vozilo koje je slupano s kamionom. Dečki su samo oslobodili ove što su poginuli, da ih se može izvući kasnije. Dijete je hitna preuzela, prije našeg dolaska su uspjeli izvući dijete - rekao nam je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška, Tomislav Orlovac.

Inače, mladić E. Z. je od radnije poznat policiji. Kako nam je potvrđeno iz nekoliko izvora, on je već 2019. imao tešku prometnu nesreću u Kovačevcu kraj Nove Gradiške. I u toj nesreći je poginula putnica automobila, njegova tadašnja supruga koja je imala 17 godina. E. Z. je tada, kao vozač kombija, izgubio nadzor nad vozilom te je proklizao u suprotan smjer ceste i udario u betonski most. Od siline udarca automobil se prevrnuo i ponovno vratio na cestu. Mladić i njegova tadašnja supruga su ispali iz kombija jer nisu bili vezani. U toj nesreći su oboje teško ozlijeđeni, a ispostavilo se i kako je ona bila trudna. Zaprimljena je u bolnicu u Novoj Gradiški gdje su je stabilizirali pa potom hitno prevezli u Zagreb. Dijete su uspjeli spasiti, ali je žena na kraju podlegla ozljedama. Na mjesto te nesreće stigla je i baka trudnice kojoj je, vidjevši unuku, pozlilo od šoka te je preminula.

- Unuci je stavila jastuk pod glavu. Sve ju je to toliko šokiralo - pričali su tada mještani Kovačevca koji su svjedočili stravičnoj nesreći.

Prometna nesreća na A3 u kojoj je mladi par poginuo samo je jedna u nizu na tom potezu autoceste. U tragičnoj nesreći početkom ožujka život je izgubilo dvoje ljudi. Stradali su tada 78-godišnjak i 79-godišnja putnica na čiji je auto naletio kamion. Krajem siječnja 2024. četvero ljudi ozlijeđeno je u prometnoj nesreći na istoj dionici. Sudarila su se dva automobila, nakon čega su na njih doletjela još tri. U ožujku 2023. četvero ljudi poginulo je na autocesti A3 između Novske i Okučana kad se prevrnuo kamion srbijanskih registracija. Svi preminuli su migranti. U siječnju 2023. je kraj Nove Gradiške došlo i do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo desetak automobila. Sudarili su se zbog magle. Poginuo je jedan čovjek, a njih 11 je ozlijeđeno. Na toj dionici je 2019. došlo i do strašne prometne nesreće i to na odmorištu kraj Novske. Vozač kamiona skrenuo je s autoceste na odmorište i udario dvije djevojčice, učenice sedmog razreda koje su s vršnjacima krenule na ekskurziju. Na toj autocesti poginuo je makedonski pjevač Toše Proeski.