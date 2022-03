Snimatelj ubijen u Kijevu: 'Bio je jedan od najboljih ljudi, čudesan snimatelj. Užasno je'

Poznati hrvatski novinar, Tihomir Ladišić, oprostio se od kolege i prijatelja, snimatelja Pierrea Zakrzewskoga koji je u ponedjeljak poginuo u Ukrajini. Pierre je pratio je novinara Fox Newsa Benjamina Halla koji je ranjen u Horenki blizu Kijeva.

Tihomir i Pierre radili su zajedno u birou u Bagdadu pune tri godine.

- Ne znam što bih vam rekao. Znao sam da je u Ukrajini, ali sam tek danas saznao da je ubijen u napadu. Bio je jedan od najsjajnijih snimatelja s kojima smo ikad radili, ne samo ja, nego svi moji kolege. Bio je jedan od najboljih, najpozitivnijih i najvedrijih ljudi s kojima smo ikad surađivali, zato su ga svi beskrajno voljeli. Pierre je stvarno bio dobra duša svih. Uvijek je znao u svim najtežim stvarima pronaći neku veselu i pozitivnu stranu koja je u takvim situacijama strašno važna i svi su ga obožavali. Vidio sam objavu jedne od svojih kolegica koja je isto tako radila s njim, napisala je da ako postoji netko s kim je u trenutku kad netko na tebe puca bilo vrijedno biti, onda je to Pierre, to je strašno. Baš smo ga svi beskrajno voljeli. Bio je čudesan kolega, prijatelj i snimatelj - rekao je Tihomir.

- Osjećam se užasno, teško. To je kao kad gledaš neku strašnu patnju, gledaš kako se ubijaju ljudi i gradovi, a onda vidiš da su među ljudima koji su ubijeni oni s kojima si živio i dijelio doslovno ogroman dio svojeg života i posla to onda dobiva potpuno drugu dimenziju koja je baš teška. Svakome je teško kad izgubi nekoga koga je baš cijenio. Jako je hrabro raditi na najtežim terenima na svijetu, a Pierre je uvijek bio na svim najtežim i najopasnijim terenima na svijetu i to je ono zašto su ga svi oko njega cijenili jer raditi takve terene je jedan od zbilja najteži posao koji čovjek može raditi. Pogotovo kad radiš u zemljama u kojima ne znaš nikoga, ali ti je važno da priča o toj zemlji dospije do sve većeg broja ljudi. To je strašno velika stvar - rekao je Tihomir koji se u svojoj objavi na Facebooku oprostio od Pierrea.

