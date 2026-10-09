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Snimili trenutak podrhtavanja u Panami: Potres od 7,7 Richtera rušio zgrade, ogromne su štete

Piše Veronika Miloševski,
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Snimili trenutak podrhtavanja u Panami: Potres od 7,7 Richtera rušio zgrade, ogromne su štete
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Foto: Reuters/X
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Javni prijevoz u Panama Cityju obustavio je promet na dvjema linijama metroa i evakuirao putnike s nekih stanica. Ministarstvo obrazovanja otkazalo je nastavu diljem zemlje do kraja dana

Potres procijenjene magnitude 7,7 Richtera pogodio je područje Paname u petak, nešto prije 13 sati po lokalnom vremenu, a prema prvim dostupnim podacima EMSC-a epicentar je bio tri kilometra od mjesta Los Pozos u Panami. Društvenim mrežama počele su se širiti prve snimke potresa.

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Potres u Panami VIDEO
Potres u Panami | Video: 24sata/Reuters

Potres se mogao osjetiti i u Kolumbiji, Kostariki, Ekvadoru i Nikaragvi.

- Ostali smo bez struje, sve je popadalo - napisao je jedan korisnik na EMSC-u. Drugi je dodao da se zatresla zgrada.

Izdali su i upozorenje na tsunami. Zasad nema dostupnih informacija o ozlijeđenima. CNN piše kako je nekoliko zgrada oštećeno u Penonomeu, oko 110 kilometara od epicentra. Jedan video prikazuje crkvu s djelomično urušenim zvonikom i drugu zgradu s urušenom fasadom.

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Šteta nastala nakon potresa u Panami VIDEO
Šteta nastala nakon potresa u Panami | Video: 24sata/Reuters
Strong earthquake felt in Panama City
Foto: Enea Lebrun

Javni prijevoz u Panama Cityju obustavio je promet na dvjema linijama metroa i evakuirao putnike s nekih stanica. Ministarstvo obrazovanja otkazalo je nastavu diljem zemlje do kraja dana. Lokalni mediji izvještavaju da je glavna međunarodna zračna luka Paname privremeno zatvorena iz predostrožnosti.

Strong earthquake felt in Panama City
Foto: Enea Lebrun

Panamski predsjednik José Raúl Mulino pozvao je na smirivanje situacije i naložio ministru vlade da dostavi informacije o posljedicama potresa. Prijavljeno je nekoliko naknadnih potresa u blizini epicentra.

Prema AFP-u, nakon snažnog potresa zabilježeno je petnaestak značajnih naknadnih potresa, a vlasti procjenjuju određenu štetu, posebno u središnjim područjima Herrere, Azuera, Veraguasa, Los Santosa i drugih regija.

U glavnom gradu Paname, brojni ljudi izašli su na ulice nakon evakuacije zgrada.

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