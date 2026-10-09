Javni prijevoz u Panama Cityju obustavio je promet na dvjema linijama metroa i evakuirao putnike s nekih stanica. Ministarstvo obrazovanja otkazalo je nastavu diljem zemlje do kraja dana
Snimili trenutak podrhtavanja u Panami: Potres od 7,7 Richtera rušio zgrade, ogromne su štete
Potres procijenjene magnitude 7,7 Richtera pogodio je područje Paname u petak, nešto prije 13 sati po lokalnom vremenu, a prema prvim dostupnim podacima EMSC-a epicentar je bio tri kilometra od mjesta Los Pozos u Panami. Društvenim mrežama počele su se širiti prve snimke potresa.
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#PANAMÁ: Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS. Video: Deportes RPC. https://t.co/Q8vkPwvQ7p— 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 9, 2026
Potres se mogao osjetiti i u Kolumbiji, Kostariki, Ekvadoru i Nikaragvi.
FUERTES AFECTACIÓNES EN LA CUIDAD DE PENONOMÉ TRAS EL TEMBLOR 8.0 REGISTRADO EN PANAMÁ . https://t.co/cqpCDjmTTr— 8️⃣8️⃣Jota-A (@Jota_35) October 9, 2026
- Ostali smo bez struje, sve je popadalo - napisao je jedan korisnik na EMSC-u. Drugi je dodao da se zatresla zgrada.
Izdali su i upozorenje na tsunami. Zasad nema dostupnih informacija o ozlijeđenima. CNN piše kako je nekoliko zgrada oštećeno u Penonomeu, oko 110 kilometara od epicentra. Jedan video prikazuje crkvu s djelomično urušenim zvonikom i drugu zgradu s urušenom fasadom.
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Javni prijevoz u Panama Cityju obustavio je promet na dvjema linijama metroa i evakuirao putnike s nekih stanica. Ministarstvo obrazovanja otkazalo je nastavu diljem zemlje do kraja dana. Lokalni mediji izvještavaju da je glavna međunarodna zračna luka Paname privremeno zatvorena iz predostrožnosti.
Panamski predsjednik José Raúl Mulino pozvao je na smirivanje situacije i naložio ministru vlade da dostavi informacije o posljedicama potresa. Prijavljeno je nekoliko naknadnih potresa u blizini epicentra.
Prema AFP-u, nakon snažnog potresa zabilježeno je petnaestak značajnih naknadnih potresa, a vlasti procjenjuju određenu štetu, posebno u središnjim područjima Herrere, Azuera, Veraguasa, Los Santosa i drugih regija.
U glavnom gradu Paname, brojni ljudi izašli su na ulice nakon evakuacije zgrada.
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