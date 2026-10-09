Snimili trenutak podrhtavanja u Panami: Potres od 7,7 Richtera rušio zgrade, ogromne su štete

Potres procijenjene magnitude 7,7 Richtera pogodio je područje Paname u petak, nešto prije 13 sati po lokalnom vremenu, a prema prvim dostupnim podacima EMSC-a epicentar je bio tri kilometra od mjesta Los Pozos u Panami. Društvenim mrežama počele su se širiti prve snimke potresa.

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Pokretanje videa... VIDEO Potres u Panami | Video: 24sata/Reuters

#PANAMÁ: Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS. Video: Deportes RPC. https://t.co/Q8vkPwvQ7p — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 9, 2026

Potres se mogao osjetiti i u Kolumbiji, Kostariki, Ekvadoru i Nikaragvi.

FUERTES AFECTACIÓNES EN LA CUIDAD DE PENONOMÉ TRAS EL TEMBLOR 8.0 REGISTRADO EN PANAMÁ . https://t.co/cqpCDjmTTr — 8️⃣8️⃣Jota-A (@Jota_35) October 9, 2026

- Ostali smo bez struje, sve je popadalo - napisao je jedan korisnik na EMSC-u. Drugi je dodao da se zatresla zgrada.

Izdali su i upozorenje na tsunami. Zasad nema dostupnih informacija o ozlijeđenima. CNN piše kako je nekoliko zgrada oštećeno u Penonomeu, oko 110 kilometara od epicentra. Jedan video prikazuje crkvu s djelomično urušenim zvonikom i drugu zgradu s urušenom fasadom.

Pokretanje videa... VIDEO Šteta nastala nakon potresa u Panami | Video: 24sata/Reuters

Foto: Enea Lebrun

Javni prijevoz u Panama Cityju obustavio je promet na dvjema linijama metroa i evakuirao putnike s nekih stanica. Ministarstvo obrazovanja otkazalo je nastavu diljem zemlje do kraja dana. Lokalni mediji izvještavaju da je glavna međunarodna zračna luka Paname privremeno zatvorena iz predostrožnosti.

Foto: Enea Lebrun

Panamski predsjednik José Raúl Mulino pozvao je na smirivanje situacije i naložio ministru vlade da dostavi informacije o posljedicama potresa. Prijavljeno je nekoliko naknadnih potresa u blizini epicentra.

Prema AFP-u, nakon snažnog potresa zabilježeno je petnaestak značajnih naknadnih potresa, a vlasti procjenjuju određenu štetu, posebno u središnjim područjima Herrere, Azuera, Veraguasa, Los Santosa i drugih regija.

U glavnom gradu Paname, brojni ljudi izašli su na ulice nakon evakuacije zgrada.