Stari most u Mostaru preko rijeke Neretve, UNESCO-va svjetska baština, djelo osmanlijskog arhitekte Mimara Hajrudina bio je kad je izgrađen, najveća lučna konstrukcija na svijetu..



Most je naručio osmanski sultan Sulejman Veličanstveni 1557. godine. Odlučio je zamijeniti stari drveni viseći most koji se pokazao nestabilnim. Izgradnja je započela iste godine i trajala je devet godina.

Stari most bio je simbol mostarskog građanskog identiteta, ponos Mostaraca i simbol najvrjednijeg kulturno povijesnog nasljeđa u Bosni i Hercegovini. Čvrsto je stajao 427 godina. Sve do 9. studenoga 1993. godine. U 10 sati i 16 minuta Stari most je srušen.

Mostarac Nedžad Kasumović 8. studenog 1993. godine upisao se u povijest Mostara kada je snimio rušenje Starog mosta u Mostaru. On je u to vrijeme bio pripadnik 4. korpusa Armije RBiH.

- Gledam ja lapci otpadaju od mosta, gledam na lijevo oko, ne mogu vjerovati što snimam. Vidim ja to, ali mozak ne može prihvatiti. Jednostavno ni sam ne vjerujem i ne shvaćam - prepričao je Kasumović trenutke nevjerojatnog prizora kojeg je tada snimio.

Nedžad je cijeli dan proveo pod granatama snimajući rušenje Starog mosta svojom kamerom. Ta kamera danas je izložena u mostarskom muzeju, a Nedžad je prije nekoliko godina ispričao kako je na kraju dana ostao bez baterija. Kaže da je Mostar prethodno bio niz mjeseci pod opsadom, blokadom i bez struje.

Dan kasnije, 9. studenog 1993. godine, kada je Stari most pao, Kasumović nije mogao nastaviti snimanje.

Te večeri, 8. studenog 1993. Kasumović je dao intervju za tadašnji Ratni studio Mostar. Drhtao je od promrzlosti, bio je bos, u papučama, plakao je za Starim dok je govorio u direktnom radio-programu. Te večeri kazeta sa snimljenim rušenjem mostarskog mosta je presnimljena i poslana preko Prenja i Glogova za Sarajevo.

Njegova snimka je bila glavni dokaz na suđenju u Haagu