Snimka s Krka: U mrežu mi se zaplela grdosija od 500 kila!

Umjesto ulova za večeru našem čitatelju se kod Malinske u mrežu zapleo Veliki bucanj, najveća riba koštunjača u svijetu: 'Pokušao sam je izvaditi na brod, nema šanse. Morao sam zvati pomoć', rekao nam je

<p>Pustio sam mrežu u more kao i svaki dan, odjedanput sam osjetio da po dnu vuče nešto jako teško. Nisam shvatio što se događa dok grdosija nije doplivala do broda, bila je ogromna, priča naš čitatelj koji je snimio video kod Malinske. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> <strong>Sat vremena borio se s grdosijom</strong></p><h2>Veliki bucanj</h2><p>- Od ulova živim i stalno sam na moru, ali ovako nešto... - priča nam čitatelj koji se sat vremena borio s ribom.</p><p>Ispostavilo se da je to Veliki bucanj.</p><p>Radi se o vrsti ribe iz reda Zrakoperki i najveća riba koštunjača u svijetu. Nalikuje na riblju glavu na koju je nasađen rep. Može narasti do 3,2 metra i biti teška preko dvije tone.</p><p>Vrlo je dobar i okretan plivač što možda ne biste pomislili kad pogledate kako izgleda. Najčešće živi u oceanima.</p><p>Riba mu se zaplela u mrežu, htio ju je podići na krmu. Inače, krma njegovog broda može dići 400 kilograma. Nije bilo šanse izvući je. Morao je zvati pomoć.</p><p>- Rekao sam svojima da idem do Kraljevice, išao sam sporo da mu se nešto ne dogodi i trebalo mi je sat i pol. Na rivi su me čekali tata i rođak, morali smo rasparati mrežu da ga oslobodimo, s nas trojicom je to trajalo još sat vremena - dodao je. </p><p>Nakon teške i velike borbe nekako su uspjeli maknuti mrežu s Velikog bucnja, trebalo mu je nekoliko minuta da dođe k sebi i zatim je otplivao. </p><h2>Ajde ti dalje</h2><p>Malo se zadržao na rivi i plivao u krug, bio je ošamućen.</p><p>Trebala mu je pomoć, a tu su uskočili čitatelj i njegov otac, sa štapom su ga lagano pogurali da zaroni. </p><p>- Imao je sigurno barem 500 kila, nismo ga mogli dići. Jedva smo ga izvukli iz mreže jer se cijeli zapetljao, pogurali smo ga i krenuo je plivati - rekao je. </p><p>Pošto je to zaštićena vrsta, odlučili su ga pustiti na slobodu.</p><p><em><strong>Prisjetili smo se i mrcine koja nam je krasila naslovnicu 2007. godine.</strong></em></p><p> </p>