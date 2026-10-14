Snimljen kraj Novog Marofa: Jurio motorom pa pokazao 'srednjaka' kameri, kažnjen je

Policajci iz Novog Marofa dovršili su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom, nakon što je divljao u prometu. Stvar si je zakomplicirao nakon što je u svemu tome poslao poruku policajcima dižući srednji prst prema kameri koja ga je u svemu snimila.

Kako su otkrili nakon istraživanja, sve se odvijalo 1. listopada na državnoj cesti D-3 u Breznici kraj Novog Marofa. Vozio je motocikl, a uz sebe je imao 30-godišnju putnicu.

- Prolazeći pored kamere za mjerenje brzine i nadzor prometa, podigao je lijevu ruku te prema objektivu kamere pokazao srednji prst. Navedenu uvredljivu gestu učinio je s ciljem da se putem stacionarnog uređaja poruka proslijedi nadležnim policijskim službenicima te da ih se tako ponizi, uvrijedi i omalovaži - navode iz policije koja je to okarakterizirala kao prekršaj protiv javnog reda i mira.

Za taj prekršaj iz članka 17. inače je predviđena kazna između 700 i 4000 eura ili do 30 dana zatvora.

No tu nije bio kraj problemima za 20-godišnjaka. Motocikl mu je bio neregistriran i neosiguran. Nikad nije položio vozački ispit za tu kategoriju, a na mjestu gdje je brzina ograničena na 60 km/h on je vozio 107 km/h.

- Protiv istog je izdan prekršajni nalog, a za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna u iznosu od 3 420 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima A kategorije u trajanju od 4 mjeseca. Po pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se 9 negativnih prekršajnih bodova - navode iz policije.