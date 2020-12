Hladno nevrijeme s ogromnim koli\u010dinama snijega, leda i ki\u0161e o\u010dekuje se od Cape Coda, preko Massachusettsa do Georgije, a zatvoreni su aerodromi u New Yorku, Bostonu i Philadelphiji. New York ve\u0107 zatrpan snijegom, New Jersey i Connecticut tako\u0111er, kao i jo\u0161 neki gradovi u kojima je vrlo ote\u017ean i cestovni promet, javlja New York Times.

U New Yorku je zabilje\u017eeno nekoliko desetaka sudara jer ralice ne sti\u017eu o\u010distiti velike koli\u010dine snijega s ulica, a dvoje ljudi je poginulo u Pennsylvaniji u lan\u010danom sudaru 60 automobila. Gra\u0111anima je preporu\u010deno da ne izlaze ako ne moraju.

Izdana su upozorenja za 14 dr\u017eava i mnogi ovo najavljuju kao \"oluju desetlje\u0107a\".

Otkazano je i preko sto letova na aerodromu Dulles u Washingtonu, iako je za to podru\u010dje najavljeno tek par centimetara snijega.

Otkazano je i na stotine vlakova, a smirivanje vremena o\u010dekuje se tek iza vikenda.