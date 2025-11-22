Snježni kaos u Hrvatskoj, zbog olujne bure upalili crveni alarm za Kvarner. Evo što nas još čeka

Snijeg je u subotu zabijelio velik dio Hrvatske i stvorio ozbiljne probleme u prometu. Zatvorene su brojne ceste, a za riječko područje upaljen je i crveni meteoalarm zbog olujne i orkanske bure. Civilna zaštita Republike Hrvatske objavila je upute za ponašanje u uvjetima snijega i poledice te pozvala građane na poseban oprez.

Prema subotnjoj prognozi, koja je najavila upravo ovakve uvjete, dan je prošao u znaku zimskog vremena. Bilo je oblačno, vjetrovito i hladno. Na kopnu je padao snijeg, ponegdje uz stvaranje pokrivača, dok je u gorju napadao i deblji sloj.

Snijega nošenog vjetrom bilo je i uz obalu. Jadran je zahvatila kiša, u Dalmaciji i jači pljuskovi s grmljavinom, a buru su pratili olujni i orkanski udari, osobito podno Velebita. Temperature su se kretale od -3 do 1 °C u unutrašnjosti te od 4 do 8 °C na Jadranu, dok je na krajnjem jugu bilo i do 13 °C.

Vratnik: Bura i snijeg na cesti između Vratnik i Senja, cesta otvorena samo za osobna vozila | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Na snazi je crveni meteoalarm, najviša razina upozorenja, za područje Rijeke i Kvarnera i to zbog olujne bure koje podno Velebita ima i orkanske udare. Za Gospić je izdano narančasto upozorenje zbog snijega, poledice, mećave i zapusa.

Ostatak Hrvatske pod žutim je meteoalarmom. Za sjeverni dio Hrvatske i Slavonija na snazi je zbog snijega i poledice, dok je Dalmacija i jug zemlje pod meteoalarmom zbog olujnog vjetra.

U nedjelju će vrijeme biti mirnije, ali i dalje promjenjivo. U noći i ujutro očekuje se oblačno vrijeme, uz postupni prestanak snijega na kopnu i kiše na Jadranu. Danju stiže djelomično razvedravanje sa zapada, pa će na obali biti i sunčanih razdoblja. Navečer ponovno slijedi naoblačenje. Vjetar će slabjeti i okretati, a temperatura će se kretati od -4 do 1 °C u unutrašnjosti te između 3 i 7 °C na Jadranu. Najviše dnevne bit će od 1 do 5 °C, odnosno od 8 do 12 °C uz obalu.

Civilna zaštita izdala upute

Civilna zaštita Republike Hrvatske izdala je detaljne upute za građane zbog pojačane opasnosti od snijega, poledice i leda. Građane pozivaju na oprez u zatvorenim prostorima, na otvorenom, ali i na odgovorno ponašanje vlasnika kuća i vozila.

Ako ste u zatvorenom prostoru i vaš je dom zbog velikih količina snijega ostao izoliran, a potrebna vam je liječnika pomoć, veterinar, dostava nužnih namirnica ili energenata, trebate nazvati broj 112.

Snijeg u Dalmatinskoj Zagori | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na otvorenom prostoru savjetuje se izbjegavanje nepotrebnih izlazaka i poštivanje svih preporuka za sprječavanje padova. Ako morate izaći, hodajte polako, malim koracima i koristite očišćene nogostupe i staze. Važno je gledati ispred sebe, biti oprezan uz zgrade i stabla, jer s njih može pasti snijeg ili led. Preporučuje se obuća s gumenim, hrapavim potplatima, ruke treba držati izvan džepova, a teško breme izbjegavati kako biste lakše održali ravnotežu. Pri silasku niz stepenice treba se držati za rukohvat. Nikako ne smijete dirati ni otresati neizolirane električne vodiče prekrivene snijegom zbog opasnosti od strujnog udara. Također, važno je izbjegavati hodanje po zaleđenim površinama, osobito po zaleđenim jezerima i barama. Sigurnim se smatra samo led debljine veće od 12 cm, a sivi led posebno je opasan jer je pretanak.

Sisak: Snijeg koji pada cijelo prijepodne zabijelio grad | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Vlasnici kuća, stambenih i poslovnih prostora dužni su redovito čistiti prilazne puteve i pločnike ispred svojih objekata te ih posipati solju ili pijeskom kako bi se spriječile ozljede na zaleđenim površinama. Također su obvezni ukloniti snijeg koji bi mogao pasti s krova i ozlijediti prolaznike. Ako sami to ne mogu učiniti sigurno, trebaju angažirati nadležne službe.

Vlasnicima vozila preporučuje se da prije vožnje potpuno očiste snijeg i led s automobila i koriste obaveznu zimsku opremu. Ne smiju parkirati uz zgrade ili drveće s kojih može pasti snijeg ili led.

Novi val nestabilnog vremena

Od ponedjeljka do srijede očekuje se novi val nestabilnog vremena. Bit će pretežno oblačno uz povremenu kišu, češću na Jadranu i područjima uz njega. U utorak se prognoziraju obilne oborine, praćene grmljavinom na Jadranu. Pad temperature donijet će mogućnost susnježice i snijega u gorju od utorka na srijedu. Sredinom tjedna vrijeme bi se trebalo smiriti uz raskidanje naoblake. Jugo, južni i jugozapadni vjetar bit će često jak, a na moru lokalno i olujan. U srijedu će okrenuti na buru.

Na cestama vladaju zimski uvjeti. Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori. Kolnici su mokri ili skliski u velikom dijelu zemlje, a poledica je moguća osobito na mostovima i nadvožnjacima.