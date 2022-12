Socijaldemokrati: 'Ako Vlada odbije naš prijedlog Zakona, to će biti jako teško za razumjeti'

U saborsku proceduru uputili smo Zakon o regulaciji logopedske djelatnosti. "Prve tri su bitne", slogan je pod kojim se u Hrvatskoj i svijetu provodi program rane intervencije, upravo onaj koji je najbitniji da bi djeci dali kvalitetnu osnovu za društvenu integraciju. Nažalost, u Hrvatskoj više od 10 godina društvo logopeda vapi za regulacijom na razini EU, istaknula je predsjednica Kluba Socijaldemokrata Domovinskog pokreta Ivana Posavec Krivec.

'Tužno je da se logopedi mogu školovati na samo dva Sveučilišta - u Zagrebu i Rijeci'

Prijedlog Zakona koji su uputili u Sabor, dodala je, formirali su upravo s Hrvatskim društvom logopeda.

- Logopedi su preuzimali legislativu EU s jednim jedinstvenim ciljem da se u RH ova iznimno važna djelatnost stavi pod kontrolu i da se formira Komora logopeda kako bi se osigurao kontrolirani pristup u radu sa svima onima kojima je to potrebno, a najčešće su to oni najranjiviji, djeca ili stradalnici koji su doživjeli neke tegobe. Rana intervencija znači ranu interakciju, a ona se događa kroz jezik i govor i ako nastane šum onda smo propustili priliku dati djeci ono što je potrebno da bi imali kvalitetan razvoj i nikada više u njihovoj razvojnoj, kognitivnoj sposobnosti ne stižemo nadoknaditi niti jednim programom - poručuje i naglašava poraznu činjenicu što se tiče školovanja logopeda.

- Tužno je da se u Hrvatskoj logopedi mogu školovati samo na dva Sveučilišta - u Zagrebu i Rijeci, a u Zagrebu se godišnje prima samo 50 studenata, a istovremeno su logopedi najdeficitarnije zanimanje u Hrvatskoj. Ruralna Hrvatska za logopedima vapi - istaknula je.

'Ovo je jedan od Zakona koje ćemo vrlo teško razumjeti ako ga Vlada odbije'

Naglasila je i kako je Hrvatsko logopedsko društvo reagiralo prema Ministarstvu zdravstva te na Zakon o zdravstvenoj zaštiti podnijelo amandmane, ali ih je Vlada sve od reda odbila s argumentom da su primljeni na znanje.

- Dva mandata logopedi sjede u Upravnom vijeću Europskog logopedskog društva govori o njihovoj kvaliteti. Zašto Vlada odbija riješiti ovo pitanje, zašto za dentalnu medicinu ima mjesta u posebnim zakonima, a za logopedsku nema? Ovo je čisti apsurd našeg društva, koji pokazuje da nemamo usklađeno niti tržište rada niti potrebe obrazovanja, a niti sluh Vlade - poručila je.

Djeca s posebnim potrebama, darovita, s teškoćama u razvoju, nisu sustavno prepoznata od ove Vlade, za njih nema kvalitetnih sustavnih rješenja, naglasila je i njena stranačka kolegica Katica Glamuzina.

- Ovo je jedan od Zakona koje ćemo vrlo teško razumjeti ako ga Vlada odbije. Nema argumenata za to. Vjerujemo da će ga prihvatiti, a ako neće, baš me zanima na koji način će to objasniti - kazala je.

