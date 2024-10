Ravnatelj KBC-a Zagreb, Ante Ćorušić, poginuo je pri padu u bolnici u ponedjeljak prijepodne. Kako doznajemo, kolege su pokušali reanimirati ga nakon pada, ali, nažalost, nisu uspjeli. Ćorušić je poginuo u padu s požarnih stuba. Navodno je prije toga rekao da ide kupiti cigarete. Trgovina se nalazi u prizemlju iste zgrade. Udario je glavom te je na mjestu preminuo.

Pogledajte videovijesti:

Pokretanje videa... 01:11 Šok na Rebru! Poginuo je pred očima kolega: 'U šoku smo, ali najviše će nedostajati HDZ-u...' | Video: 24sata Video

- Stajao sam s kolegom blizu ulaza u KBC Zagreb. Čuli smo udarac. Otišli smo vidjeti što se zbiva i vidjeli da su ljudi već bili izašli iz bolnice. Radilo se o ravnatelju Anti Ćorušiću. Došli su njegov zamjenik, glavna sestra, tim liječnika. Pokušali su mu pomoći - izjavio je svjedok tragičnog pada ravnatelja KBC-a Zagreb.

Kako nam je rekao svjedok, bilo je to kraj zgrade uprave, blizu ulaza u bolnicu iz smjera Kišpatićeve ulice. Rekao nam je kako su se okupili shrvani zaposlenici bolnice i plakali. Došla je i policija da bi utvrdila kako je Ćorušić pao.

- Nama su prvo rekli da je neki čovjek umro. Poslije smo tek saznali da je ravnatelj. U velikom smo šoku. Ne znamo ništa o tome što se dogodilo - rekla jedna od djelatnica bolnice. O svemu se oglasio i ministar zdravstva Vili Beroš.

'Potreseni smo'

- Duboko smo potreseni preranim odlaskom našeg dragoga kolege Ante Ćorušića, koji će ostati zapamćen kao vrhunski liječnik - ginekolog, profesor na Medicinskom fakultetu, ravnatelj KBC-a Zagreb, hrvatski branitelj te uvaženi član hrvatske i međunarodne znanstvene zajednice. U ovom teškom trenutku izražavam iskrenu sućut obitelji i najbližima. Njegov karijerni put od liječnika obiteljske medicine do dugogodišnjeg ravnatelja najvećega kliničkog bolničkog centra u Hrvatskoj obilježila je neiscrpna predanost liječničkom pozivu, koji je trajao preko 40 godina. Antin plemeniti duh i domoljublje zauvijek će ostati u našim srcima, mislima i molitvama - rekao je Beroš.

Iz policije su nam kratko rekli kako trenutno provode očevid i utvrđuju sve okolnosti slučaja.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je kako je "Ćorušić bio sjajan prijatelj".

- S velikom sam tugom primio vijest o iznenadnoj smrti Ante Ćorušića, uglednog liječnika i profesora, dugogodišnjeg ravnatelja KBC-a Rebro, koji je dao velik doprinos hrvatskom zdravstvenom sustavu. Obitelji Ante Ćorušića i svim njegovim suradnicima izražavam duboku sućut - poručio je Plenković.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je kako će u HDZ-u "posebno nedostajati njegov važan doprinos".

- U HDZ-u, čiji je član bio od samih početaka, posebno će nam nedostajati važan doprinos dragoga kolege Ćorušića, koji je davao kao predsjednik stranačkog Odbora za zdravstvo. K tome, uvijek ćemo pamtiti kako se u presudnim danima hrvatske borbe za slobodu i samostalnost stavio na raspolaganje kao liječnik dragovoljac - rekao je Jandroković.

Ante Ćorušić najveću hrvatsku bolnicu vodio je od 2016. Rođen 15. svibnja 1958. u Splitu, ovaj dugogodišnji HDZ-ovac, koji je u toj stranci bio od 1989. godine, nesumnjivo je bio jedna od glavnih osoba u hrvatskom zdravstvu i uživao je potporu vrha HDZ-a. Po struci ginekolog, godinama je vodio HDZ-ov Odbor za zdravstvo te je 2016. godine, kad su slagali prvu koaliciju HDZ-a i Mosta, Ćorušić bio najozbiljniji kandidat za ministra zdravstva. No Most se suprotstavio njegovu imenovanju za ministra, a nakon što Ćorušić nije uspio postati ministar, podnio je ostavku na mjesto šefa HDZ-ova Odbora za zdravstvo. Ubrzo je imenovan šefom KBC-a Zagreb, najveće hrvatske bolnice, a do tada je bio šef Zavoda za ginekološku onkologiju. Unatoč mnogobrojnim aferama koje su se vezale za njegovo ime, novi mandat za vođenje bolnice dobio je u srpnju ove godine.

Kako bi opet mogao biti na toj funkciji, mijenjali su i statut Rebra, pa su izbačena dva uvjeta koja on nije zadovoljavao. Upravno vijeće te bolnice, na čijem čelu je Iskra Primorac, supruga ministra Marka Primorca, lani je izbacilo odredbu prema kojoj za ravnatelja ne može biti izabran kandidat protiv kojeg je donesena konačna odluka nadležnih disciplinskih tijela, navela je u izvješću pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Naime, časni sud Hrvatske liječničke komore donio je 2023. zaključak da je dr. Ante Ćorušić počinio disciplinsku povredu otkrivanja liječničke tajne jer je u javnosti otkrio osobne medicinske podatke o svojoj pacijentici. Druga odredba bila je ta da ravnatelj više ne mora biti nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju na Medicinskom fakultetu. Ćorušić je lani navršio 65 godina te je po sili zakona morao u mirovinu kao profesor na Medicinskom fakultetu. Upravno vijeće Rebra 31. kolovoza 2023., uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva, izmijenilo je statut bolnice iz 2020., čime su Ćorušiću omogućili reizbor na mjesto ravnatelja.

U vrijeme njegova reizbora u srpnju ove godine u javnost je dospjela informacija o pojavi legionele na Rebru, kojom je bilo zaraženo šestero pacijenata, a troje je preminulo. Bolnica je tajila javnosti da je do zaraze došlo još u travnju, a ubrzo su bolnički sustav napali hakeri, nakon čega su pacijenti morali čekati na zračenje jer su bili izgubljeni njihovi planovi liječenja te su se morali raditi novi.

Ćorušić je u javnosti poznat po stavovima da bi pravo žene na pobačaj u Hrvatskoj trebalo ograničiti, a za abortus je izjavio da je "najgadljiviji postupak u medicini" te ponovio kako mu se dobrim rješenjem čini poljski model, u kojem za namjerni prekid trudnoće postoje poprilična zakonska ograničenja, pa žena ima pravo pobaciti jedino ako je silovana, ako trudnoća predstavlja rizik za njeno zdravlje ili se utvrdi ozbiljna malformacija ploda.

“Dirigirao" je povjerenstvom KBC-a Zagreb koje je 2022. u slučaju Mirele Čavajde, čijem je djetetu nakon 20. tjedna trudnoće dijagnosticiran maligni tumor, inzistiralo na tome da bi se dijete trebalo liječiti, a potom da se prekid trudnoće ne može izvesti u Hrvatskoj iako je pacijentica to tražila. U isto je vrijeme Ćorušić, gostujući u emisiji "Nedjeljom u 2" na HRT-u, otkrio cijelu povijest bolesti te prezime pacijentice kojoj je izvadio pogrešni jajnik 2014.

U to vrijeme portal Novosti otkrio je i da je 2003. vodio je operativni zahvat na jajniku druge žene nakon kojeg je ženi u tijelu ostao tupfer, odnosno gaza za upijanje tekućine, koju je zamijetio i izvadio liječnički tim bolnice u Ogulinu 80 dana nakon operacije na Rebru. KBC Zagreb sudskim je putem bio prisiljen platiti odštetu od 137.000 kuna.

Potom se doznalo i za dva incidenta iz 2009. u kojima je Ćorušić, navodno, mahao vatrenim oružjem. Prvom prilikom je, navodno, u alkoholiziranom stanju prijetio pištoljem da će se ozlijediti pa ga je policija privela te je završio u bolnici, a drugi incident bio je nekoliko godina kasnije, kad je, navodno, pucao iz pištolja u zagrebačkim Šestinama, gdje je njegova obiteljska kuća, zbog čega su ga ponovno priveli i odvezli u bolnicu. Ćorušić je sve demantirao i medijima zaprijetio tužbama

Protivio se i medicinski pomognutoj oplodnji. Kad je 2012. tadašnja SDP-ova vlada donosila novi Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, cijeli HDZ ustao je na noge. Upravo je Ćorušić bio jedan od najglasnijih protivnika tog zakona. Ipak, bilo je i onih koji su ga podržavali. Oni su isticali kako je počeo gradnju velikog projekta Rebro, koji će, nakon što ga završe, omogućiti Rebru dodatne moderne odjele s garažom na više etaža i helidromom.