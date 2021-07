U Dnevniku HRT-a usred razgovora s Igorom Peternelom iz Domovinskog pokreta reporterki Mirjani Posavac je pozlilo i srušila se. Posavac se javljala uživo iz prostorija Domovinskog pokreta, a prije nego se srušila vidjelo se da duboko udiše prije nego se zateturala, a na licu je nosila masku.

U šoku je ostao i Peternel.

- Oprostite, oprostite - rekao je Igor Peternel dok je novinarka nestala iz kadra.

Režija je prebacila na studio Dnevnika, a voditelj Đurica Drobac samo je kratko poručio:

- Nadajmo se da je Mirjana dobro.

Nesluzbeno s HRT-a doznajemo da je novinarka pri svijesti, a Drobac je to potvrdio i pred kraj Dnevnika, kada je rekao da je Posavac dobro.

Novinarka Mirjana Posavac uživo je razgovarala s članom predsjedništva Domovinskog pokreta Igorom Peternelom i na početku javljanja upitala ga je li njemu Miroslav Škoro rekao nešto više o razlozima ostavke.

- Nije mi rekao ništa više od onog što ste i vi mediji saznali. Dakle, gospodin Škoro, možemo to bez ikakve dileme reći, dao je sve od sebe. Sve je stavio na kocku, nesebično se izložio. Vodio je stranku na trima izborima, sad očito osjeća određenu dozu zasićenja. Tu je i pitanje zdravlja, obitelji, sve je to gospodin Škoro objasnio. Jednostavno želi to prepustiti nekome drugome.

Ima li to veze s mogućim krakom afera koje se otvaraju, upitala ga je novinarka.

- Mislim da to nema apsolutno nikakve veze. Nijedna informacija koja je došla do mene nije išla u prilog takvoj vašoj tezi.

Gospodin Radić preuzima stranku do unutarstranačkih izbora. Imate li ambicija preuzeti stranku, pitala je Posavac.

- Nemam nikakvih takvih ambicija. Rano je govoriti o novom predsjedniku stranke. Danas je gospodin Škoro objavio da on to neće biti, da se više neće kandidirati. Vidjet ćemo. Mi smo demokratska stranka. Kao što vidite, gospodin Škoro je jednim gospodskim potezom ostavio stranci vrijeme da se konsolidira preko ljeta - rekao je Peternel prije nego što se Posavac srušila.