Šok u Galižani: Da su ga poslali u zatvor, Jasna bi još bila živa...

Darko A. (60) ranije je bio proglašen krivim za obiteljsko nasilje, a s bivšom suprugom i nakon rastave je živio u zajedničkom domu. Jutros su ga priveli, a tijekom dana očekuje se odluka o pokretanju istrage i pritvoru

<p><strong>Darko A.</strong>, koji je osumnjičen da je u subotu ubio bivšu suprugu <strong>Jasnu A.</strong>, u svibnju je proglašen krivim za obiteljsko nasilje te je dobio godinu dana zatvora uvjetno. Šest mjeseci kasnije Jasna je ubijena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Privođenje osumnjičenog za ubojstvo</strong></p><p>Mještani Galižane i dalje su u šoku i ne mogu vjerovati da njihove Jasne A. više nema. Susjedi i kolegice s posla ne mogu se pomiriti s time da njezin osmijeh više neće vidjeti, da ih neće pozdraviti svakoga dana kad je dolazila na posao u Fažanu. Posao i rad s kupcima je obožavala jer je barem tad mogla biti u miru, bez straha i bez grča u želucu da će joj bivši suprug na bilo koji način nauditi.</p><p>Međutim, na se kraju dogodilo najgore. Bivši suprug, s kojim je i nakon rastave ostala živjeti u zajedničkom domu, Darko A. (60), osumnjičen je da ju je u subotu ubio nožem.</p><p>Neslužbeno se može čuti da joj je prerezao vrat te je potom ozlijedio sebe istim nožem zarezavši se po vratu i grudnom košu. Prebačen je na liječenje u pulsku bolnicu.</p><p>Neslužbeno saznajemo da je u trenutku počinjenja zločina bio pijan i da je motiv ubojstva ljubomora.</p><h2>Čeka se odluka o istrazi i pritvoru</h2><p>Istarska policija izvijestila je u srijedu da su, nakon što je otpušten s bolničkog liječenja, nad njim proveli kriminalističko istraživanje. Jutros su ga uz kaznenu prijavu priveli u pritvorsku jedinicu PU istarske pod sumnjom da je počinio teško ubojstvo.</p><p>Odluka o pokretanju istrage te određivanju pritvora očekuje se tijekom dana.</p><h2>Nakon rastave živjela je u prizemlju</h2><p>Jasna je nakon rastave živjela u prizemlju, dok je na katu živjela kći s mužem i dvoje djece. Policija je na adresu u Galižani dolazila na svaki poziv, što su potvrdili i susjedi koji su nekoliko puta čuli kako u pijanom stanju prijetio da će ubiti sebe, a neki su čuli i da je prijetio i njoj.</p><p>Ne znam što mu je došlo u glavu, kratko je prokomentirao ubojstvo šogorice Jasne jedan od dvojice braće Adžam, kojega smo zatekli u Bjelovaru. Rijetko je, kaže, kontaktirao s bratom koji je osumnjičen za ubojstvo supruge.</p><h2>Već je bio osuđivan</h2><p>Policija je bivšeg Jasnina supruga uhitila u kolovozu prošle godine nakon što joj je prijetio smrću. Mještani se pitaju je li se moglo spriječiti ubojstvo njihove susjede, majke dvoje djece.</p><p>- Policija je dolazila. Bio je dobar dok ne popije - rekao je susjed.</p><p>Iz Općinskog državnog odvjetništva potvrđeno nam je da je policija u Puli podnijela kaznenu prijavu protiv osumnjičenog zbog nasilja u obitelji, povrede djetetovih prava i prijetnje.</p><p>- Državno odvjetništvo nije predložilo određivanje istražnog zatvora jer nije bilo osnove. Ocijenjeno je da se ista svrha može ostvariti mjerama opreza, koje su trajale od 8. kolovoza 2019. do 18. ožujka 2020., kad su ukinute. Riječ je o zabrani približavanja žrtvama, uspostavljanja i održavanja veze sa žrtvama i mjera udaljenja iz doma - odgovorili su.</p><p>Pulsko državno odvjetništvo, po zaprimanju kaznene prijave, provelo je istraživanje i u ožujku 2020. godine pred Općinskim sudom u Puli podiglo optužnicu. Sud je osumnjičenog proglasio krivim 4. svibnja ove godine i osuđen je na godinu dana zatvora, uvjetno s rokom provjeravanja od tri godine. Presuda je postala pravomoćna 16. svibnja 2020. godine. Jadranki Černjul iz Sigurne kuće Istra žao je što je nadomak Pule živjela žena koja je trebala skupiti hrabrost i nazvati ih, ali to nije učinila.</p><p>- Problem kod nas je sporost sudova. Kad bi se takvi predmeti rješavali po hitnom postupku, stvari bi se sasjekle u korijenu - rekla je.</p><p>U Istri, navodi, imaju dva skloništa na tajnim adresama. Neke žene, kad dođu, ne žele izlaziti iz Sigurne kuće jer ih je strah. U pravilu kod njih ostaju oko godinu dana, ali bilo je žena koje su ostale i dvije godine, ističe Černjul.</p><h2>'Žene smatraju da su krive'</h2><p>- Naravno da nećemo žrtvu nasilja ostaviti samu i nezaštićenu. Nakon dolaska kod nas pustimo ženu da se adaptira na novu sredinu. Neke od njih se odmah otvore i započnu svoju mučnu priču višegodišnjeg maltretiranja - navodi.</p><p>Nakon što stručnjaci saznaju životnu priču i situaciju žrtve nasilja, kreće rad s njom.</p><p>- Neke žene smatraju da su one krive za situaciju u kojoj su se našle, iako su im nasilnici govorili da su nesposobne, glupe, branilo im se da rade... Važno je da se žena, kad ode od nasilnika, barem prvih mjesec do dva ne javi nikome, pa ni najbližima jer može ‘iscuriti’ vijest da je otišla u Sigurnu kuću - ističe Černjul.</p><p>Žena kad ode od nasilnika u opasnosti je najčešće prvih mjesec dana, kad nasilnik shvati da je otišla.</p><p>- Napušteni muškarci su prvih mjesec dana ljuti, ‘ludi’ i pitaju se kako ih se žena samo usudila napustiti. Žrtve su upravo u tom periodu najviše u opasnosti - rekla je Černjul.</p><h2>'Zakazali smo kao društvo'</h2><p>Psihologinja <strong>Mirjana Krizmanić</strong> upozorava kako smo kao društvo zakazali jer se godinama samo deklarativno zalažemo protiv nasilja nad ženama i u obitelji, a u stvarnosti su i dalje nezaštićene, potlačene i podcijenjene te trpe nasilje.</p><p>- Dobar dio muškaraca i dalje misli da su žene tu da ih služe - rekla je Krizmanić.</p><p>Politici i ljudima na vlasti poručuje da trebaju raditi na tome da svi ljudi u državi budu ravnopravni.</p><p>- Položaj žena je zaista težak i na to se upozorava godinama, ali ništa se bitno tu nije promijenilo - zaključila je Krizmanić.</p><p>Hrvatska je prije dvije godine ratificirala Istanbulsku konvenciju, ali bitnih pomaka nema.</p><h2>Njima su okrutno presudili bližnji...</h2><p>Ova ubojstva žena šokirala su Hrvatsku. Neke od njih samo su željele živjeti dalje od svojih nasilnih i ljubomornih supruga. One su bile majke, supruge ili sestre. Iako su svima deklarativno puna usta borbe protiv nasilja nad ženama, kao društvo smo zakazali u njihovoj zaštiti.</p><p><strong>Brat je sestru izbo na smrt</strong></p><p><br/> U mjestu Smoljanac kraj Plitvica ubijena je 71-godišnja Milka H. Prema priči susjeda, pokušala je pobjeći od godinu dana mlađeg brata, koji je na nju u kući nasrnuo nožem. Željela se vjerojatno domoći automobila, no on ju je sustigao i presudio joj</p><p><strong>Ubijena hicima iz pištolja</strong></p><p><br/> Marina M. (36) s djecom se doselila roditeljima u Cetingrad nakon razmirica sa suprugom, koji je prijavljen zbog nasilja i imao je zabranu prilaska. Suprug ju je upucao na pragu kuće, dok je dvoje djece spavalo, a treće bilo u školi. Potom je presudio i sebi.</p><p><strong>Sin je upucao majku u glavu</strong></p><p><br/> U obiteljskoj kući u Dubrovniku A. G. (67), prema neslužbenim informacijama, bila je kolateralna žrtva sukoba između supruga i sina, koji su od ranije imali prijave za remećenje javnog reda i mira. U pucnjavi je zadobila prostrjelnu ranu glave.</p><p><strong>Supruzi je pucao u srce</strong></p><p><br/> U mjestu Ruševo kraj Čaglina, M. B. (58) ubio je 10 godina mlađu suprugu D. B. Pucao je supruzi u srce, a nije imao dozvolu za oružje. Muškarac je bio branitelj u mirovini, a žena kućanica. Imali su dvoje djece. U kući je, uz pištolj, imao i dvije puške.</p><p><strong>Ubio ženu jer je željela rastavu</strong></p><p><br/> U zagrebačkom naselju Susedgrad policajac T. K. (43) ubio je ženu N. K. (37), a potom sebi oduzeo život. Susjedi su čuli hice i glas muškarca koji je spominjao rastavu. Muškarac je navodno bio bolesno ljubomoran. Iza njih je ostalo četvero djece.</p><p><strong>Tragedija u Malom Lošinju</strong></p><p><br/> U Malom Lošinju hladnim oružjem Edoardo Perret (82) usmrtio je suprugu Vanzati Italba Josepinu (72), a potom presudio i sebi. Skočio je s drugog kata, s visine od osam do deset metara, na cestu. Riječ je o bračnom paru iz Italije.</p><p> </p>