Šok u Grčkoj: Svećenik digao dječaka da ljubi lijes mitropolita koji je preminuo od korone

Preminuli mitropolit je tijekom cijele pandemije zagovarao mise i ostala vjerska okupljanja te ceremonije poput pričesti. Nije vjerovao da se za vrijeme obreda može prenijeti virus

<p>Grčki pravoslavni svećenik izazvao je bijes nakon što je podigao dijete da poljubi preminulog mitropolita Ioannisa (62) koji je umro od zaraze korona virusom. Snimke sprovoda u gradu Lagadasu kod Soluna brzo su se proširile po društvenim mrežama, a na njima se vidi dječak koji ljubi mitropolita.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Svećenik je nosio zaštitnu masku, no kad je išao poljubiti lijes otklonio ju je, dok ju je dječak cijelo vrijeme imao na licu. Najveći 'epidemiološki' problem je u tome što je lijes cijelo vrijeme bio otvoren, iako na snimkama izgleda kao da je zatvoren. </p><p>Sprovod je bio u ponedjeljak, a šest muškaraca u posebnoj zaštitnoj opremi nosila su lijes do oltara. </p><p>Preminuli mitropolit je tijekom cijele pandemije zagovarao mise i ostala vjerska okupljanja te ceremonije poput pričesti. Nije vjerovao da se za vrijeme obreda može prenijeti virus. </p><p>Grčka je prošli tjedan, u subotu, najavila zatvaranje vrtića i osnovnih škola do kraja studenog, postroživši nacionalnu karantenu. Postupni porast zaraženih od ranog listopada prisilio je vlasti da ponovno uvedu mjere i narede drugu nacionalnu karantenu, koja istječe krajem studenog i uključuje i noćni policijski sat od 21 do 5 ujutro.</p><p>U subotu je vlada dodatno pooštrila mjere, zatvorivši osnovne škole i vrtiće od ponedjeljka na dva tjedna do kraja karantene. Učenje na daljinu već je uvedeno u srednje škole i na sveučilišta.</p><p> </p>