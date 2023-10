Šok u Osijeku, svi zatečeni što je Vuksan priznao! Sudac: Nešto ću vam reći kad završimo s ovime

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje braći Mamić i ostalima za nezakonito izvlačenje novca iz Dinama.

Na suđenje opet nije došao optuženi Nikky Artur Vuksan koji je prije sedam dana otkazao svojoj odvjetnici pa se tijekom posljednje rasprave njegov predmet odvojio od ostalih.

Vuksan priznao i dobio uvjetnu kaznu

U međuvremenu je dobio novog odvjetnika koji također nije došao no, već nakon sat vremena aktualne rasprave doznaje se kako se Vuksan nagodio sa USKOK-om i priznao svoju krivnju po svim točkama optužnice.

To je iznenadilo cijeli odvjetnički tim optuženika koji su tijekom saslušanja svjedokinje Vlatke Peras, predsjednice Uprave NK Dinamo, zapravo čitali vijest o Vuksanovom priznanju.

Neposredno prije toga Ivan Stanić, odvjetnik Marija Mamića, sucu je izgovorio:

"Predlažemo da se ponovno spoji kazneni postupak protiv Vuksana sa ovime jer smo mi zajednička obrana i jer sud krši prava optuženiku Vuksanu obzirom da neki svjedoci spominju i njega u svojim iskazima, a njega ni njegovog odvjetnika nema u sudnici".

Sudac: Nešto ću vam reći

Na to mu je sudac Davor Mitrović rekao kako će priopćiti nešto vezano za Vuksana nakon što budu saslušani današnji svjedoci.

Prva je saslušana Vlatka Peras koja je rekla kako je u Dinamu zaposlena od 2008. Radila je sportskom sektoru, PR-u, na kraju i kao voditeljica ureda uprave. Od 2016. je ušla u Upravu, a od 2019. je predsjednica Uprave.

"Mirko Barišić je u klub došao 2000. godine kada je klub bio u jako lošoj situaciji. Tada smo promijenili naziv iz Croatie u Dinamo ŠDD ili dioničko društvo. Tada samo paralelno i udruga građana. Nismo imali za struju u jednom trenutku, nekada nismo dobili plaće. To je ugražavalo opstojnost kluba. Zdravko Mamić je službeno došao u klub krajem 2002. godine ali sam ga i ranije viđala u klubu gdje se sastajao sa predsjednikom koji ga je i pozvao da bude član Izvršnog odbora ali ga je Mamić odbio jer je imao agenciju za igrače. Bilo je puno dugovanja, najviše prema igračima. Mamić mi je osobno rekao da je po dolasku u klub dao svoje osobne garancije u vidu nekretnina, imovine njegove obitelji, da je davao i novčane pozajmice Dinamu. Čula sam priče da je plaćao i nekim drugim osobama, a ne samo igračima, navodno i agentu Eduarda da Silve. U to vrijeme sportski direktor je bio Velimir Zajec. Kada bi neki igrač odlazio u inozemstvo obeštećenje je dijelio sa klubom, 55 posto igraču, ostalo klubu. Neki su igrači izabrali da odu iz kluba, a neki su nas tužili, kao Dražen Ladić koji je jedini ustrajao u tužbi. Pričalo se da je ostale koji su nas tužili isplatio Zdravko Mamić. U vrijeme između 2002. i 2004. Dinamo je bio u krizi. Poslovao je i kao dioničko društvo i kao udruga građana. Godine 2002. je Mirko Barišić zajedno sa Mamićem otvorio inozemni račun, preko toga se dosta sredstava isplaćivalo nogometašima u gotovini. Znam i za neke konkretne primjere, transfer Jensa Nowotnyja su dogovorila braća Mamić, 1.2 mil eura u Dinamu mu je bila godišnja neto plaća. Dogodilo se da se on ozlijedio. Mamić je uspio sporazumno dogovoriti raskid ugovora i odštetu Nowotnyju u iznosu od 400 tisuća eura. Tada sam sačinjavala razne potvrde kako mi ih je Mamić nalagao, to su bile potvrde o isplati novca. Sjećam se i kad je Boško Balaban dolazeći drugi puta u Dinamo tražio osobno od Zdravka Mamića osobnu garanciju ili bjanko zadužnicu kao jamstvo za plaćanje. Čak mislim da mu je Mamić to i dao. Sjećam se toga jer su igrači bili nesigurni da će biti plaćeni obzirom da je klub bio u lošoj financijskoj situaciji, a oni su htjeli imati dodatne garancije. Eduardo Da Silva je isto tako dobio pozajmicu od Dinama i potvrdu koju sam mu dala je Zdravko Mamić poderao. Ne znam da li je Eduardo Da Silva i dobio pozajmicu. Pretpostavljam da je jer je došla kao službeni dokument iz računovodstva - svjedočila je Peras.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Šok u Osijeku, svi zatečeni što je Vuksan priznao! Sudac: Nešto ću vam reći kad završimo s ovime | Video: 24sata/pixsell

Vlatka Peras: Mamić je poderao Eduardovu potvrdu

- Nemam saznanja gdje su nakon toga išle potvrde koje smo izdavali u ime Dinama, da li su išle u računovodstvo, da li su proknjižene. Nisam nikada bila prisutna kada je Mamić osobno dao novac nekome igraču ili treneru. Kada su krenule istrage u vezi toga inozemnog računa sjećam se da je predsjednik Mirko Barišić bio pozvan na saslušanje i počeo je istraživati gdje su otišli novci od Simensa. Utvrđeno je da su novci otišli na taj račun. Bila sam prisutna na tom razgovoru između Barišića i Mamića. Predsjednik je pozvao Mamića na taj sastanak i tada mu je Mamić rekao da je oko toga računa sve u redu, da o svemu postoje zapisnici sa Izvršnih i Nadzornih odbora. Nisam bila nazočna cijelom razgovoru. Poznato mi je da su tri tijela kluba (Nadzorni, izvršni odbor i skupština) zaključili da je Zdravko Mamić raspolaganjem računa u Klagenfurtu nije nanio štetu klubu. Danas znam da Barišić tada nije bio upoznat što se sve događalo sa tim računom. Znam i da je tim računom raspolagao Zdravko Mamić, iako su obojica otvorili taj račun. Osim Mamića nitko nije bio ovlašten za raspolaganje računom NK Dinama. Ne sjećam se da li sam još nekome nogometašu sačinila takve potvrde iako je tada bilo uobičajeno da su nogometaši i treneri dobivali tako novac u gotovini, uz potvrdu o primitku. Zbog tih situacija je dioničko društvo Dinamo 2004. godine otišao u stečaj, nakon čega smo postali Udruga građana. I nakon 2004. godine bilo je takvih isplata u gotovini, ali ne znam iz kojih razloga ni iz kojih sredstava su one vršene. Miroslav Blažević je bio trener Dinama i u klub ga je doveo Zdravko Mamić. Mislim da je Dinamo i Ćiri dugovao novac ali da je to plaćeno" svjedočila je Peras.

Suđenje se nastavlja saslušanjem Mirka Barišića.