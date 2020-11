Šokantan video: Ruski specijalci upali u bunker pedofila i spasili dječaka (7) koji je nestao...

Američki službenici naišli su informaciju o dječaku na darkwebu koji koriste i pedofili. Dojavili su sve Interpolu, a oni Moskvi. Dječaka su pronašli nakon 52 dana otmice...

<p>S crnom kapom na glavi, u kaputu s krznom oko vrata, u mračnom stanu natrpanom starim namještajem ruski specijalci zatekli su sedmogodišnjeg dječaka koji je nestao 28. rujna na putu između školskog autobusa i svog doma u ruskom selu Gorkim.</p><p>U šokantnoj videosnimci spašavanja, specijalci su tijekom noći upali u skrovište gdje je bio zatočeni dječak. U maskirnim odijelima i s dugim cijevima, brusilicom su odvalili metalna vrata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Snimka akcije u Rusiji</strong></p><p>Izbili su drvene štokove i upali u natrpane prostorije. Na snimci se vidi i kako specijalci prikliještenog drže muškarca kojeg su oborili na pod, a trenutak poslije spasitelji ulaze u drugu prostoriju gdje je bio dječak. Dramatična snimka završava pogledom djeteta prema kameri svojih spasioca. </p><p>Oteti ruski dječak spašen je nakon dojave iz mreže Interpola. </p><p>Nestao je 28. rujna nakon što se nije vratio kući iz škole. Trag mu se izgubio negdje na dijelu puta od svega 200 metara koliko je udaljena stanica školskog autobusa od dječakove kuće. Unatoč golemim naporima policije, vojske i mnogih dobrovoljaca, piše Daily Mail, dječaku više nije bilo ni traga. </p><p>Prolomile su se i spekulacije da je možda dječakova obitelj kriva za njegov nestanak i da možda nešto skrivaju. To se pokazalo netočnim. </p><p>Naime, 10. studenog, bez ikakvog prethodnog znanja o slučaju, službenici u SAD-u uspjeli su uspostaviti potencijalnu vezu između istaknutog korisnika "darkneta" i otmice u Rusiji. Darknet je inače, takozvani tamni dio Interneta preko kojeg se prenose informacije vezane uz kriminal i najzlokobnija djela, uključujući pedofiliju. Upravo takva informacija prokolala je darknetom i zapela američkim službenicima za oko. Proslijedili su je Interpolu i njihovoj mreži stručnjaka koji se bave zaštitom djece.</p><p>Udružene međunarodne policijske snage pronašle su tragove koji su ukazivali na moguću lokaciju dječaka. Vjerujući da je dječak još uvijek živ, Interpol je obavijestio Moskvu te su predali podatke i Interpolove međunarodne baze podataka vezane uz seksualno iskorištavanje djece.</p><p>Zahvaljujući tim informacijama ruski specijalci suzili su potragu. Identificirale su osumnjičenog i pretresle mu dom u kojem je bio i dječak.</p><p>DailyMail prenosi kako je dječak spašen nakon 52 dana zatočeništva. Bio je žrtva pedofila Dmitrija Kopilova (26). Prema navodnim policijskim informacijama, dječak je bio zlostavljan. </p><p>Otmičarev dom bio je 22 kilometra udaljen od djetetova sela.</p><p>Otac dječaka (47) za REN TV rekao je:</p><p>- Uvijek smo vjerovali da ćemo ga pronaći. Bio je sretan što je vidio svoju majku. Zagrlio ju je i poljubio... Obuzimaju nas osjećaji i olakšanje što je sve gotovo. Napokon je pronađen!</p><p>Otac je rekao i da se dječak odmara, da ništa nije tražio, ali da se ne odvaja od majke. Ni s kim ne želi razgovarati, osim s roditeljima. Otac je otkrio da je dječak naveo kako ga je otmičar gurnuo u svoj automobil. </p><p>Regionalni ruski pravobranitelj za djecu Genadij Prokoričev rekao je:</p><p>- Ovo je čudo. Hvala Bogu da je to priča sa sretnim završetkom. </p><p>Upozorio je roditelje što nisu pratili dječaka od i do školskog autobusa i dodao da je to "lekcija za sve nas". Dodao je i da se dječaku daje psihološka pomoć. </p><p>Pukovnica Irina Volk iz ruskog Ministarstva unutarnjih poslova rekla je da su dojavu o dječaku dobili "od stranih kolega putem Interpolovih kanala".</p><p>Trag o njegovoj točnoj lokaciji dobili su u objavi na "tamnoj strani interneta", rekla je.</p><p>Dječak je inače najmlađi od četvero djece. </p>