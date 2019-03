Strašna smrt producentice: Pronašli tijelo u dvorištu kuće

Dva dana nakon prijave nestanka, policija je pronašla tijelo filmske producentice Laureline Garcia-Bertaux (34), zakopano u plitkom grobu u dvorištu njezine kuće.

Njezina prijateljica policiji je izjavila kako se Garcia-Bertaux neposredno prije smrti trebala se sastati na kavi s muškarcem kojeg je opisala kao karizmatičnog veterinara. Detektivi koji rade na istrazi kažu da je žrtva bila aktivna na aplikacijama za upoznavanje, Tinderu, Bumbleu i The Inner Circle.

Žrtva je posljednji put viđena u subotu u trgovini Sainsbury's, nekoliko ulica dalje od svojeg doma, u imućnom predgrađu Kew u jugozapadnom dijelu Londona. Policija je otvorila istragu, no zasad nema nikakvih informacija o potencijalnim sumnjivcima. Nitko nije uhićen, a čekaju se nalazi obdukcije.

Njezin prijatelj Daniel Hughes (27) razgovarao je s njezinom najboljom prijateljicom, koja je prijavila nestanak.

Body of missing woman Laureline Garcia-Bertaux found buried in shallow grave in Kewhttps://t.co/UTMskilB5a pic.twitter.com/V10BX15ciN