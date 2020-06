Šokantne brojke potvrdile da policija u SAD-u ubija i zatvara više ljudi nego bilo gdje drugdje

Amerika je ujedno država s najviše zatvorenika među razvijenim zemljama. Podaci iz 2018. godine tako govore da na 100.000 građana ide 655 zatvorenika, u Velikoj Britaniji 140, u Kanadi 114...

<p>Već dva tjedna je skoro cijela Amerika na ulicama - traže pravdu za smrt <strong>Georgea Floyda</strong>, ali i kraj policijskoj brutalnosti prema crnačkom stanovništvu u SAD-u. Floyd je bio jedan od brojnih Amerikanaca koje svake godine ubijaju američki policajci. Takva praksa vrlo je rijetka u ostalim razvijenim zemljama u svijetu. Statistika koju je napravio <a href="https://edition.cnn.com/2020/06/08/us/us-police-floyd-protests-country-comparisons-intl/index.html" target="_blank">CNN</a> govori da policija u Americi puca, privodi i zatvara puno više ljudi nego drugdje.</p><p>Tako primjerice podaci od lipnja 2015. do ožujka 2016. godine govore da je 1348 ljudi umrlo u policijskom pritvoru u Americi, odnosno 12 smrti na 100.000 uhićenja, dok je ta brojka u Australiji 21, što daje brojku od pet preminulih na 100.000 uhićenja, a u Velikoj Britaniji 13, odnosno dvoje preminulih na 100.000 uhićenja. No, takve je podatke vrlo teško izdvojiti, jer u Americi se službena statistika o smrtnim slučajevima u koje je upletena policija ne vodi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Komemoracija za Georgea Floyda</strong></p><p>Na taj problem je ukazao i <strong>James Comey</strong> bivši šef FBI-a.</p><p>- Imamo podatke o tome tko je išao u kino, a ne znamo koliko je ljudi policija ubila prošli mjesec, prošle godine... Ne znamo nikakav podatak o takvim stvarima, a to nije dobro - rekao je Comey.</p><p>Tako je gornji podatak od 1348 smrti u pritvoru rezultat podataka iz Ureda za pravosudnu statistiku, a još sitniji detalji kažu da je u tom periodu u pritvoru umrlo svaki mjesec 135 ljudi, odnosno nešto više od četvero svaki dan.</p><p>Ništa bolji nisu ni rezultati o ubojstvima koje počine policajci.</p><p>U 2018. godini policija je u Americi ubila oko tisuću ljudi, odnosno 31 osobu na 10 milijuna stanovnika. Iste godine u Njemačkoj je policija ubila 11 ljudi, odnosno jednog čovjeka na njih deset milijuna, u Švedskoj šest ljudi, što je šest ljudi na deset milijuna stanovnika, na Novom Zelandu policija je 2018. ubila samo jednu osobu, a u Velikoj Britaniji troje, odnosno jednu osobu na deset milijuna stanovnika.</p><p>Washington Post je objavio da ni 2019. godina u Americi nije bila ništa bolja - policija je ubila 1.004 ljudi.</p><p>Amerika prednjači i po broju uhićenja svojih građana. Američki policajci od sto ljudi uhite troje, u Australiji dvoje, a u Velikoj Britaniji samo jednog.</p><p>U Americi je 2018. godine uhićeno 10,3 milijuna ljudi, što znači jedan uhićeni na 32 građana.</p><p>I sad dolazimo do ključnog podatka - američka policija četiri puta više primjenjuje silu na crnačkom stanovništvu nego ostalim građanima. Podaci iz 2016. godine govore da je policija na 100.000 građana crne rase primijenila silu 273 puta, dok je na 100.000 bijelaca silu primijenila 'tek' 76 puta. Osim toga, tri puta je veća vjerojatnost da će američka policija upucati crnca nego bjelca.</p><p>Amerika je ujedno država s najviše zatvorenika među razvijenim zemljama. Podaci iz 2018. godine tako govore da na 100.000 građana ide 655 zatvorenika, u Velikoj Britaniji 140, u Kanadi 114, u Francuskoj 100, u Italiji 98, u Njemačkoj 75, u Japanu 41... Samo četiri američka grada imaju više stanovnika nego što Amerika ima zatvorenika, a broj zatvorenika u Americi veći je od broja stanovnika u Washingtonu, Bostonu i Miamiju zajedno.</p><p>Koliko je ta brojka šokantna pokazuje i ovakva projekcija: da je svaka država u Americi posebna država, prvih 30 država na svijetu po broju zatvorenika bi sve bile američke. Prva sljedeća država bila bi Salvador, poznata po svojim zloglasnim zatvorima.</p><p>Trećina zatvorenika u Americi su crnci, iako u općim brojkama čine tek osminu od ukupnog američkog stanovništva.</p>