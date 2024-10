Šokantno! Mama dvoje djece zavela dječake u jacuzziju dok je bila na odmoru sa suprugom

Allison Schardin (39) iz Minnesote priznala je da je seksualno zlostavljala dvojicu 15-godišnjaka koje je upoznala u hotelu dok je bila na odmoru sa suprugom i dvoje djece! Sudili su joj za seksualni prijestup 3. stupnja, seksualni odnos s maloljetnikom, za koji u saveznoj državi Minnesoti može dobiti do 5 godina zatvora. No kako je priznala sve i nagodila se, tužioci neće tražiti više od osam mjeseci zatvora. No upisat će je u registar seksualnih prijestupnika.

Foto: Facebook

'U krevetu vam je žena od 38 godina, što ćete učiniti?'

Predatorica je dvojicu 15-godišnjaka upoznala u hotelu u jacuzziju. Dječaci su putovali s hokejaškom momčadi i vraćali su se u Colorado. Počela je razgovarati s njima i tada se posvađala sa suprugom koji joj je rekao: 'Ako ne izađeš iz tog jacuzzija i ne odeš gore u sobu, s nama je gotovo!' Izašla je iz jacuzzija, ali je prije toga razmijenila kontakte s dječacima. Jednom od njih poslala je poruku može li doći u sobu kod njih, prenosi New York Post. Došla im je u sobu i rekla im je da su jako mladi, toliko da im može biti mama. Ali onda ih je navela na seksualne aktivnosti, dok je treći dječak gledao, piše u optužnici.

Foto: Facebook

'Nisam znao kako reći ne'

- U krevetu vam leži žena od 38 godina, zar ne želite učiniti nešto više? - rekla je jednom dječaku. Dječak je u svjedočenju rekao da se u tom trenutku, kad ju je vidio na krevetu, smrznuo.

- Nisam znao kako reći ne. U mojoj glavi je odgovor bio da ne želim ništa, ali zapravo sam odgovorio 'zašto ne' - svjedočio je dječak kojem su sakrili identitet i nazvali ga žrtva 1.

Dječaci su ispričali da ih je mama iz Minnesote slijedila i natjerala na igru. Kažu da je bilo malo jezivo. Kad su se vratili u Colorado, opet ih je kontaktirala i rekla da ne smiju nikome reći za ovo. Ispričala se dečkima što im je došla u sobu.

Kaznu će joj izreći u siječnju 2025.