Šokirani susjedi nakon ubojstva u Dubravi: 'Svakih bi nekoliko dana čuli bučne svađe i lupanje'

Baš sam maloprije razmišljala o našem dobrom susjedu i plakala. On je stvarno bio predivan čovjek. Svima nam je uvijek bio na raspolaganju, jako vrijedan i sposoban. Uselio se sa suprugom prije sedam godina. U početku je sve izgledalo skladno, ali onda su počeli problemi. Svakih nekoliko dana čuli smo bučne svađe i lupanje. Ona je bila čudna, svi smo znali da ima problema jer su se slične stvari događale i ranije. Prije desetak godina jedan njezin partner je skočio s ove zgrade i počinio samoubojstvo, a prije toga je još jedan pokušao počiniti samoubojstvo skočivši s balkona u stanu u kojemu je s njom živio. Ja sam joj se nešto zamjerila pa bi mi, svaki put kad bi me vidjela, plazila jezik. Ponekad sam se i bojala, nikad nije ništa govorila, ali me uvijek čudno gledala. Uvijek kad bi izlazila, bila je sa suprugom. Držala ga je čvrsto pod ruku, a najčešće su išli kod doktora. Ona je imala problema s kralježnicom, rekla nam je šokirana susjeda nakon drame koja se u nedjelju u popodnevnim satima dogodila u Ulici Milovana Gavazzija u Zagrebu.