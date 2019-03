Solin: Maljem odvalio glavu kipu Gospe, završila je u smeću

Nije normalno što se ovo događa, pa kakva je ovo poruka, što nam žele reći ovim činom, u šoku je u srijedu ujutro bio Joško Župa (74), kipar i kamenoklesar iz Solina, čiji su kip Gospe na Putu Arapovca vandali razbili odvalivši joj glavu.

Netko je kip po glavi udarao najvjerojatnije maljem jer se glava odvalila nakon više snažnih udaraca po nosu i čelu. Čađavu su je pronašli u obližnjem kontejneru. Tko se obrušio na kip u noći na srijedu još nije poznato, no ovo nije prvi incident.

- Prije desetak dana išarali su je crnim sprejem, i lice i tijelo, na kojemu su ispisali slovo M. Tad su na kontejner također ispisali vjerske natpise, kao one na križu, izgledalo je kao da je riječ o sotonističkom činu. Mi smo očistili taj sprej. I sad ovo. Ja sam kip postavio na zid moje parcele uz cestu, prije 15 godina. To je cesta koja vodi do groblja, a ja sam tamo pokopao tri sina. Ne znam zašto nekome sad smeta, je li to droga, pijanstvo, kriminal... – kaže Župa.

Njegova nevjesta Danica dodaje kako su naručili kamere koje su u ponedjeljak htjeli postaviti.

- Ovo je strašno i teško mi je povjerovati da je to učinila grupa pijanih huligana. Jer tko pijan hoda okolo s ‘macom’. Došli su ciljano, udarali kip žestoko po glavi dok je nisu odvalili – kaže Danica, a Joško dodaje kako ga neće dotući s ovim.

- Pokušat ću popraviti glavu i kip. A napravit ću još i veći – kaže Joško. Policija je napravila očevid i istraga je u tijeku.

