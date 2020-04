Šonje: 'Ideja da ćemo se lako zadužiti i sve riješiti je naivna' Strah je glavni motivator podrške političkim čelnicima i s obzirom na to da je strah od virusa do sada bio dominantan, tu se nalazi podrška. Međutim, to je dvosjekli mač, takve stvari se vrlo brzo mogu promijeniti