Spajalicom si probio oko, spasio mu ga kirurg u Čakovcu: 'To mi je bio najkompleksniji zahvat'

Zoran Kalinić iz Selnice Podravske na poslu si je spajalicom probio oko. Kirurg Bojan Santocchi iz čakovečke županijske bolnice u zahvatu mu je uspio spasiti vid i oko, iako se obično nastoji spasiti barem oko kao organ

<p>Na poslu sam se prije dva tjedna slučajno pogodio u oko spajalicom iz pneumatskog pištolja. Već 30 godina radim u jednoj preloškoj firmi na poslovima tapeciranja i nikada dosad nisam bio ozlijeđen na radu. Unatoč tome što mi je ovo bilo prvi put, situacija je bila jako ozbiljna, a oko u vrlo lošem stanju i bojao sam se da će „iscuriti“ ako ne budem podvrgnut hitnoj operaciji.</p><p>Ispričao je to za <a href="https://emedjimurje.net.hr/vijesti/drustvo/3890428/svaka-cast-jedinstvenom-operacijom-dr-sontacchi-sacuvao-vid-pacijentu-kojem-je-spajalica-probila-oko/"><strong>eMeđimurje </strong></a>Zoran Kalinić iz Selnice Podravske kojem su u iznimno zahtjevnoj operaciji u čakovečkoj županijskoj bolnici spasili oko i vid.</p><p>Kako je ispričao, od rođenja ima problema s vidom na desnom oku, dok na lijevo vidi savršeno i upravo se u to oko pogodio. Nastavlja da mu je bilo jasno da se radi o složenoj i rizičnoj operaciji, jer su se ovdašnji liječnici konzultirali i s timom iz Zagreba, no tamo u to vrijeme nije bilo specijalista, pa su operaciju odlučili obaviti u Čakovcu.</p><p>Oftalmolog dr. <strong>Bojan Sontacchi</strong> ispričao je kako je ozljeda bila vrlo ozbiljna te da je spajalica probila bjeloočnicu i unutrašnje dijelove oka i rezultat operacije bio je jako upitan.</p><p>- S obzirom da mu je to zdravo oko, na koje je vidio 100 posto, odlučio sam izvesti operaciju. Sam zahvat trajao je oko sat i pol, uz veliku pomoć instrumentarke Srebrenke Florjanić. Srećom, sve je prošlo u najboljem redu i već idućeg jutra, nakon što smo sanirali ozljedu, čovjek je vidio 100 posto - ispričao je Sontacchi koji je dodao da je Kalinićev oporavak u bolnici trajao desetak dana i otišao je kući bez naočala i ikakvih pomagala i sa odličnim vidom. Na oku ima ortopedsku leću, jer je u oku konac kojeg će izvaditi za najmanje šest mjeseci.</p><p>Kaže da su ovdje uvijek moguće komplikacije na duži rok jer se radi o velikoj traumi, ali da sada nema nikakvih naznaka za tako nešto. Dodao je i da su ovakvi zahvati prava rijetkost, ali da si ne želi pripisivati posebne zasluge.</p><p>- Ovo je dosad bio najkompleksniji zahvat s kojim sam se susreo u svojoj praksi. Događa se to u praksi, ali rijetko je nalaz tako loš kao ovaj s kojim smo se susreli. Općenito, takve su ozljede rjeđe i obično kada se dese ne bude nikakvog funkcionalnog vida, odnosno ljudi obično ostanu slijepi na to oko. Operacijom se nastoji očuvati oko kao organ, ali ovo je jedan od malobrojnih zahvata nakon kojeg je, u ovakvom stanju, vid ostao netaknut - kaže dr. Sontacchi.</p>