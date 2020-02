Spalili lutku Martine Mlinarević Sopte - ona im je kriva za sve

Na završnoj svečanosti ovogodišnjeg karnevala u Mostaru u utorak je spaljena lutka s likom Martine Mlinarević Sopta, književnice i ambasadorice BiH u Češkoj.

Organizacijski odbor Karnevala u mostarskom naselju Centar 2, prije spaljivanja lutke je obrazložio kako je glavni krivac za ovogodišnje nedaće optužena "Bukača Huzurpator", koja asocira na lik Martine Mlinarević, piše Klix.ba.

Predsjednik Karnevala u mostarskom naselju Centar 2 Božidar Puljić naglasio je kako ovo nije spaljivanje lika i djela Martine Mlinarević kao osobe, nego kao pojave koja je vezana za nju.

Foto: G.Š./Klix.ba - To je odlučilo vijeće karnevalske udruge Centar 2, a inače to je inicijalna ideja praktički Univerziteta u Banjaluci, Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišta u Mostaru, koji su prvi osudili čin njezinog postavljanja za veleposlanicu iako nema fakultetsku diplomu. Mi smo to kasnije uobličili u ovome liku, koji je sadržajan u njezina dva djela Bukača i Huzur. Dakle Bukača Huzurpator - rekao je Puljić.

Organizatori ističu da tradiciju karnevala i spaljivanja na lomači lika osobe koja se proglasi krivom za svako zlo tijekom godine, njihova udruga održava već 20 godina u Mostaru i na satiričan način govori o problemima u društvu.

- Mi smo do sada spalili i lik gradonačelnika i predsjednika vlade i brojne druge likove u satiričnoj formi, ali nikada nikoga kao osobu, nego pojavu koja se veže za nju - kaže Puljić.

Foto: G.Š./Klix.ba Na svom Facebook profilu se oglasila i Sopta.

- Kad misliš da si vidio sve...i doživio sve. U Mostaru spalili mene na karnevalu. Ono kad si kriv za svo zlo što je pogodilo Hercegovinu i Mostar zadnjih godina. Dakle ne mogu ja sebi naraditi PR-a, koliko mi ga hercegovački maloumnici mogu džabe napraviti. Fala braćo! - napisala je.