Požari sve bliži Bordeauxu, Španjolci traže nove evakuacije, a novi toplinski val opet prijeti

POŽAR BLIZU BORDEAUXA

Španjolska i Francuska pripremaju se za nove toplinske valove, a očekuje se da će temperature u nekim regijama porasti iznad 40°C. Predviđa se da će ovakvo vrijeme trajati "barem" do nedjelje te španjolski meteorolozi upozoravaju na "ekstremne" rizike od požara dok vatrogasci nastavljaju borbu s nekim od najgorih požara u povijesti zemlje.

Jugozapadne francuske regije Gironde i Landes su pod "žutim upozorenjem" zbog toplinskog vala koji bi trebao dosegnuti vrhunac u srijedu, što dodatno otežava napore u obuzdavanju "vrlo nepredvidivih" požara u Girondeu.

Gradonačelnik Bordeauxa rekao je da se priprema za "sve mogućnosti", budući da se jedan od šumskih požara koji gori u Francuskoj nalazi 15 km od jugozapadnog grada.

„Pripremamo se za smještaj velikog broja ljudi u slučaju daljnjih evakuacija“, rekao je Thomas Cazenave.

Oko 220.000 ljudi evakuirano je u Francuskoj, a više od 100.000 u Španjolskoj, gdje zapadno od Madrida "nekontrolirano" bjesne požari, piše BBC.