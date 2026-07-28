Europa nije dovoljno pripremljena za sve dulje i intenzivnije sezone šumskih požara, upozorio je izvršni direktor najveće europske tvrtke za zračne hitne intervencije Avincis, John Boag
Požari sve bliži Bordeauxu, Španjolci traže nove evakuacije, a novi toplinski val opet prijeti
Španjolska i Francuska pripremaju se za nove toplinske valove, a očekuje se da će temperature u nekim regijama porasti iznad 40°C. Predviđa se da će ovakvo vrijeme trajati "barem" do nedjelje te španjolski meteorolozi upozoravaju na "ekstremne" rizike od požara dok vatrogasci nastavljaju borbu s nekim od najgorih požara u povijesti zemlje.
Jugozapadne francuske regije Gironde i Landes su pod "žutim upozorenjem" zbog toplinskog vala koji bi trebao dosegnuti vrhunac u srijedu, što dodatno otežava napore u obuzdavanju "vrlo nepredvidivih" požara u Girondeu.
Gradonačelnik Bordeauxa rekao je da se priprema za "sve mogućnosti", budući da se jedan od šumskih požara koji gori u Francuskoj nalazi 15 km od jugozapadnog grada.
„Pripremamo se za smještaj velikog broja ljudi u slučaju daljnjih evakuacija“, rekao je Thomas Cazenave.
Oko 220.000 ljudi evakuirano je u Francuskoj, a više od 100.000 u Španjolskoj, gdje zapadno od Madrida "nekontrolirano" bjesne požari, piše BBC.
Požar koji je poharao Španjolsku navodno izazvala iskra sa stroja, uhićen čovjek
Možda najveći šumski požar u povijesti Španjolske, koji je zahvatio područja blizu gradova Ávile, Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području kod mjesta Burgohondo, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija EFE pozivajući se na policijsku istragu. Požar u provinciji Avili izbio je 22. srpnja, a policija smatra da ga je uzrokovala iskra nastala tijekom rada teškog stroja u području gdje je zbog ekstremne opasnosti od požara takav rad bio zabranjen. Zbog toga je jedna osoba uhićena, a još jedna je obuhvaćena istragom.
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Španjolska naredila nove evakuacije mjesta kod Madrida
Španjolski ministar unutarnjih poslova naredio je evakuaciju još dvaju mjesta kod Madrida: Santa Maríje de la Alamede i Las Navas del Marquésa.
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, dosad je evakuirano više od 40 mjesta u madridskoj regiji te pokrajinama Ávili i Toledu. U još sedam mjesta stanovnicima je naređeno da ostanu u svojim domovima.
Ukupno je oko 116.000 ljudi u Španjolskoj dobilo nalog da napusti svoje domove, među njima oko 63.000 u područjima kojima prijeti glavni požar kod Madrida.
"Europa nije spremna za duge sezone požara"
Europa nije dovoljno pripremljena za sve dulje i intenzivnije sezone šumskih požara, upozorio je izvršni direktor najveće europske tvrtke za zračne hitne intervencije Avincis, John Boag.
U razgovoru za Reuters Boag je rekao da produljenje sezone požara dovodi do sve većeg manjka protupožarnih zrakoplova i iskusnih pilota, a problem dodatno pogoršavaju administrativne prepreke.
"Na globalnoj razini sezone požara postaju sve dulje, zrakoplovi se više ne premještaju između različitih područja kao prije, a iskusne pilote sve je teže pronaći", rekao je Boag.
Istaknuo je da su Avincisovi protupožarni zrakoplovi danas angažirani gotovo tijekom cijele godine, za razliku od ranijih razdoblja kada su se koristili uglavnom sezonski.
Tvrtka je ove godine samo u Španjolskoj i Portugalu ostvarila više od 5.000 sati leta u gašenju požara, što je dvostruko više nego u istom razdoblju 2025. godine. U tim operacijama koristi flotu od 47 zrakoplova.