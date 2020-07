Spašavali ga iznad ponora od 35 metara - zaspao na mostu?

U centru Ogulina u srijedu navečer je trajala akcija spašavanja nepoznatog muškarca s mosta. Policija je potvrdila da su ga spuštali s velike visine, te da je na sigurnom

<p>Čitatelj 24sata večeras je svjedočio nesvakidašnjem događaju u Ogulinu. Naime, zasad nepoznati muškarac je navodno zaspao na vrhu mosta ispod kojeg se prostire kanjon Đulin, gdje je ponor u toj točki dubok 35-40 metara. Most je u centru Ogulina i uglavnom se nitko na njega ne penje, obzirom da je izuzetno opasan, ispričao nam je čitatelj. </p><p>Akcija spašavanja počela je oko 20.30 sati jer je muškarac mogao pasti u ponor.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> <strong>Zaspao nad kanjonom od 35-40 metara</strong></p><p>- Trebao sam proći mostom, no policija je zatvorila prilaznu cestu. Došli su i vatrogasci i hitna pomoć. Penjanje na most u ovakvoj akciji spašavanja nije opcija jer je prerizično pa su se vatrogasci čovjeku približili košarom i privukli ga unutra, a potom i spustili - objasnio je čitatelj koji je pratio tijek spašavanja.</p><p>Dodao je i kako se muškarac osvijestio u trenutku spusta na zemlju. </p><p>Ogulinska policija samo je potvrdila akciju spašavanja, nisu navodili nikakve druge detalje, te su rekli kako je muškarac na sigurnom u njihovoj postaji.</p>