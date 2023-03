Spašavanje kod nas besplatno, u Austriji i Italiji kazne i 5000 eura za ugrožavanje drugih

Vozače koje su prošli tjedan hitne službe morale spašavati s autoceste kod nas su kaznili sa 130 eura zbog vožnje s ljetnim gumama i još 60 za vožnju zatvorenom autocestom. U Austriji pak kazna za lošu opremu kojom je ugrožena sigurnost drugih može biti od 60 sve do 5000 eura, Talijane čekaju kazne do 355 eura, dok Slovence čekaju kazne do 500 eura ako izazovu zastoj.

Marko Šerović s Fakulteta prometnih znanosti za RTL Direkt komentirao je kako su i u Hrvatskoj kazne za te neoprezne vozače s autoceste mogle biti veće, da je to djelo policija okarakterizirala kao vožnju u suprotnom smjeru.

- Mišljenja sam da znak koji znači zabranu smjera, odnosno zabranu vožnje u svim smjerovima i kao takav bi nepoštivanje tog znaka bi mogla biti kažnjeno kao vožnja u zabranjenom smjeru! Kolika bi onda bila kazna? Od 1320 do 1650 eura - rekao je Šerović.

U spašavanju vozača, ali i običnih građana, bez obzira na zimu i ljeto, pak sudjeluje Hrvatska gorska služba spašavanja koja se financira iz proračuna. A čak i kad se za spašavanje podigne helikopter, i to se plaća iz hrvatskog proračuna. Inače, sat leta hellikoptera je od 2000 dolara na više.

HGSS-ov pročelnik Josip Granić također smatra da bi trebalo drugačije tretirati one koji sami izazovu nesreću i oni koji je dožive.

- Kada pričamo o nekakvom kažnjavanju ili naplaćivanju, to je sustav koji još treba dobro razraditi. Naša intencija nije da mi svi krenemo naplaćivati sve akcije spašavanja, ali da se nađe neki model da ćemo moći neodgovorne na neki način prisiliti da razmisle što i kako napraviti u budućnosti - rekao je izvršni pročelnik HGSS-a Josip Granić.

