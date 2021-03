Rekla sam odmah sinu kako nešto jako puca. Izletjela sam u pidžami i bosa. Pogledam u stranu, nema ništa. Tek kad sam pogledala u kut stambene zgrade u kojoj živimo, vidjela sam kako gori.

Ispričala nam je to kroz suze potresena Danica Posavec Tušek (55). Samohrana majka troje djece iz Đurđenovca, jučer nešto prije šest sati ustala je, naložila vatru i odlučila probuditi sina koji živi s njom. Tad je čula kako nešto puca. Stambena zgrada bila je u plamenu, a Danica je počela vikati kako bi upozorila sve oko sebe.

- Ima još jedna zgrada pored nas i jako sam vikala kako bih probudila susjedu da je spasim ako se plamen proširi - kaže Danica.

Dodaje kako je susjed navodno ostavio upaljenu grijalicu koja je pala i potom izazvala požar. Navodno je riječ o M. Z. (62), koji je u požaru poginuo.

- Grijalica je navodno pala, i to je tinjalo. Nitko to nije vidio i došlo je do požara - kaže nam Danica.

U stambenoj zgradi u kojoj je planulo postojala su tri stana. U jednom je živio stradali, u drugome Danica, a treći stan je bio prazan jer se starija gospođa koja je živjela u njemu preselila. Danica je sad očajna i kroz suze nam govori kako je nitko nije pitao treba li joj pomoć.

- Nemam više ništa, sjedim kao siroče na ulici, živim od socijale, ne znam kako ću ni gdje ću. Nitko me nije pitao za pomoć. Nije bio nitko iz Općine, bila je samo doktorica koja me zagrlila i rekla da sam jaka. Drugi nitko, ni gradonačelnik ni nitko - kroz očaj nam priča Danica koja živi od socijalne pomoći i nedavno je bila na operaciji grla.

Stambena zgrada u Đurđenovcu koja je planula, tinjala je neko vrijeme pa je Danica ponovno zvala vatrogasce, koji su ugasili požar. Za pomoć Danici možete uplatiti na račun: Antonija Posavec Tušek; HR4523900013291711230.