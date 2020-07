Spasili Čehinju u sandalama

U trenutku kad smo je pronašli žena je već bila vidno dehidrirana. Išle su dvije ekipe HGSS-a iz Makarske, njih 10-ak i nas četvorica iz Splita te četiri člana posade helikoptera HRZ-a, kaže nam jedan od spašavatelja...

<p>Prije samo nekoliko dana ministar turizma u Rijeci je dočekao 500 turista, mahom Čeha i Slovaka koji su vlakom stigli u Rijeku. Ne znamo je li i češki bračni par bio među njima, ali Česi su glavni protagonisti ove priče. Točnije, češka državljanka u dobi od 62 godine. Sa suprugom je išla planinariti na Biokovo. Izgubila se pa je pozvala HGSS u pomoć.</p><p>- U trenutku kad smo je pronašli žena je već bila vidno dehidrirana. Bila je u blizini vrha Sv. Paškal, zapela je sa sjeverne strane. Nazvala je i rekla nam je da ne vidi more nego autocestu. Išle su dvije ekipe HGSS-a iz Makarske, njih 10-ak i nas četvorica iz Splita te četiri člana posade helikoptera HRZ-a. Tražili smo je pola sata, pa smo se prizemljili. Nazvali smo je ponovno i potvrdila nam je da nas je vidjela. Ponovno smo dignuli helikopter, spustili jednog spašavatelja i sletili nekih 500-metara od njih. Nije bila ozljeđena, ali je bila vidljivo u panici, dehidrirana i umetena od sunca. Ipak je gore stajala od podne do dva. Možda bi i mogla naći nešto malo hlada, ali onda je mi ne bismo uočili – prepričava nam <strong>Marin Gojak</strong>, jedan od spašavatelja.</p><p>Dodaje nam kako ovaj primjer još jednom pokazuje kako mnogi podcjenjuju planinu i nisu dobro opremljeni. - Prvo je pogriješila što je nastavila sama prema vrhu nakon što joj se suprug požalio da ga boli noga i vratio se u u podnožje. Drugo, imala je nekakve sandale, imaju one dobar potplat, ali to su i dalje sandale. Nije imala dovoljno vode. Nije imala ni majicu dugih rukava u rezervi, a da je nismo našli, možda bi pala i noć, a na planini znaju viti neugodne noći – kaže nam Gojak. Dodaje i kako je žena pratila stazu, ali očito je preko ledina odlučila skratiti put do vrha zbog čega se i izgubila.</p>