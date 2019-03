Spasili planinarku na Risnjaku, klizala 100 m i udarila u stablo

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) spasila je u petak planinarku koja je na planinarskom putu od Cajtiga prema vrhu Risnjaka pala na zaleđenoj površini, otklizala u vrtaču i udarila u stablo, pri čemu je ozlijedila glavu, prsni koš, trbuh i noge.

Unesrećena planinarka je u 13,50 sati predana timu Hitne pomoći kako bi što prije stigla u riječki KBC, izvijestio je na internetskim stranicama HGSS.

Foto: HGSS

Na terenu je bilo devet spasilaca HGSS-a iz Rijeke i Delnica te dva terenska vozila, a do nje su najprije stigla dva spasioca. Zbog ozljeda i teškog stanja unesrećene, bio je potreban hitan transport nosilima do terenskog automobila te prijevoz do vozila hitne pomoći. Transport unesrećene planinarke počeo je sistemima za podizanje iz vrtače, nakon čega je slijedilo spuštanje planinarskim putem prema predjelu Cajtiga, gdje su bila terenska vozila. Akcija se vodila iz baze riječke stanice.

Pri padu u vrtaču i klizanja više od 100 metara po ledu, planinarka je ozlijedila glavu, prsni koš, trbuh i noge, izvijestio je HGSS.